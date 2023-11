Dorong Mobilitas Berkelanjutan, ECGO Resmikan Motor Listrik

UNTUK mendukung program pemerintah dalam menyediakan transportasi yang ramah lingkungan, ECGO bersama distributor EVMOTO meluncurkan motor listrik ECGO 3 A/T dengan harga terjangkau. Menurut William Teng, CEO ECGO, meski murah motor itu dilengkapi teknologi canggih. Selain itu ECGO 3 juga yang telah memperoleh sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 57,89% dari Kementerian Perindustrian. Inisiatif itu didukung oleh subsidi pemerintah dan potongan harga dari EVMOTO. "Kami meyakini bahwa akses terhadap transportasi yang ramah lingkungan dan terjangkau adalah kunci menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan motor listrik ECGO 3 A/T, kami berharap dapat membantu mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," ujar William Teng saat konperensi pers. Baca juga: DPR Tolak Adanya Subsidi Motor Listrik untuk Masyarakat Ia juga mengungkapkan bahwa motor listrik ECGO 3 A/T sudah dapat diakses masyarakat melalui dealer-dealer ECGO di seluruh Indonesia. Harga promosi ini merupakan hasil kerja sama antara ECGO dan EVMOTO untuk mendorong penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi polusi udara. Motor listrik ini menawarkan berbagai fitur canggih, seperti ketahanan air hingga 30 cm, torsi 140NM, dan pengisian cepat cerdas. Dengan dinamo hingga 3000W, motor ini dapat mencapai kecepatan hingga 75 kilometer per jam dan menempuh jarak hingga 80 kilometer per pengisian. Jarak tempuh dapat diperluas menjadi lebih dari 200 kilometer dengan menggunakan 3 baterai pada slot yang tersedia, menjadikannya pilihan ideal untuk pengemudi sehari-hari, termasuk pengemudi ojek online. Dalam kesempatan yang sama, Rizky Maarif Sales Manager ECGO mengungkapkan ECGO juga memperkenalkan program sewa motor yang inovatif, dengan tarif mulai dari Rp25.000 per hari. Program itu dirancang khusus untuk pengemudi Ojol. Dan setelah masa sewa selama 1,5 tahun, motor tersebut akan menjadi milik pengemudi. Inisiatif ini tidak hanya membantu pengemudi OJOL mengurangi biaya operasional, tetapi juga membantu Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia dalam mengurangi polusi udara. "Komitmen kami tidak hanya sebatas pada penjualan motor listrik, kami juga berkomitmen mendukung komunitas pengemudi Ojol dengan solusi berkelanjutan. Dengan program sewa, kami ingin memastikan bahwa setiap pengemudi memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih sambil meningkatkan penghasilan mereka," ujar Rizky. Pada kesempatan sama Business and Development Manager EVMOTO, Hendri memperkenalkan program Buy and Rent. Dalam program itu EVMOTO akan menjembatani mitra bisnis yang membeli motor ECGO 3 dan menyewakan sepeda motor kepada pengemudi Ojol di bawah manajemen EVMOTO. Dengan pembelian ECGO seharga Rp30.000.000, mitra bisnis akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp600.000 perbulan selama 12 bulan, atau total Rp7,2 juta setahun. Setelah itu mitra bisnis akan mendapatkan kembali Rp30 juta setelah masa kontrak 12 bulan, sehingga total yang diterima dalam 1 tahun adalah sebesar Rp37 juta. “Melalui program 'Buy & Rent', ECGO dan EVMOTO juga mendorong pemilik motor ECGO 3 A/T untuk menyewakannya kepada pengemudi Ojol, sehingga memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk menggunakan transportasi yang ramah lingkungan dan menghemat biaya operasional,” ujarnya. (RO/N-2)

