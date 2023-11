Temu Nasional BEM Nusantara XIV dan Ekspedisi Kebinekaan Sukses Digelar di Bumi Raja-Raja.

TEMU Nasional BEM Nusantara XIV dan Ekspedisi Kebinekaan yang digelar 9 -13 November resmi ditutup. Usai Ekspedisi Kebinekaan di Masjid Tua Wapauwe Kaitetu, Gereja Tua Immanuel, dan Cagar Budaya Benteng Amsterdam agenda ditutup dengan Malam Kebudayaan Maluku dan Papua. Ketua Panitia Delkia Lesbatta bersyukur acara berlangsung sukses dan aman. Menurutnya, Temu Nasional XIV di Iinstitut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon berbeda, karena dirangkai dengan kegiatan positif. Kegiatan tersebut diantaranya Field Trip, Ekspedisi Kebinekaan, Deklarasi Pemilu 2024 Damai, dan Deklarasi dukungan untuk AM. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional Indonesia, serta Pesta Kebudayaan yang menghadirkan tarian dan kreasi seni budaya Maluku hingga Papua. Baca juga : Tolak Putusan MK soal Batas Usia Capres, BEM Nusantara Unjuk Rasa di Yogyakarta Selain itu, pembukaan juga digelar dengan Keynote Speaker Kebinekaan oleh Kemendagri RI dan Seminar Kepemudaan dan Pemilu Damai oleh tokoh muda Muhammad Ryano Panjaitan yang juga menjabat Ketua Umum KNPI panel bersama BJP Yuyun Yudhantara dari Agen Intelijen Kepolisian Utama Baintelkam Polri. "Puji Tuhan tidak ada halangan dan berjalan dengan lancar,"kata Delkia. Baca juga : BEM Nusantara Gelar Demonstrasi Sikapi Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Jihad Nahumarury, Korda Maluku bersama Brian Lewerissa Kornus Maluku-Maluku Utara juga menyampaikan terima kasih kepada Koodinator Pusat BEM Nusantara, Rektor IAKN Ambon, Kapolda Maluku dan Forkopimda Provinsi Maluku, Forkopimda Kota Ambon, serta pihak-pihak lainnya yang telah fasilitasi selama kegiatan Temu Nasional XIV berlangsung di Ambon, Maluku. Presiden Mahasiswa IAKN Ambon Brayen A Patty juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungannya sehingga Temu Nasional XIV dan Ekspedisi Kebinekaan berlangsung aman dan sukses. “Kami sebagai tuan rumah sangat bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas dukungannya,” ungkap Brayen. Pada penutupan tersebut, Koordinator Pusat BEM Nusantara Ahmad Farouq mengapresiasi tuan rumah yang mampu mengkoordinasikan acara dengan baik dengan segala keterbatasan yang ada. “Saya mewakili segenap keluarga besar BEM Nusantara mengapresiasi tuan rumah yang mampu melaksanakan acara dengan baik dan luar biasa kami terharu, karena bukan hal yang mudah menyelenggarakan Temu Nasional XIV dan dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai daerah,” tambah Ahmad Faruuq. Sementara, sebagai Koordinator Pusat terpilih Periode 2023/2024, Muksin Mahu dirinya turut menyampaikan rasa bangganya kepada seluruh pihak yang telah berhasil menyelenggarakan Temu Nasional BEM Nusantara XIV dengan ajang kemenangan bersama seraya menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut menyukseskan perhelatan Temu Nasional XIV. “Terimakasih kawan-kawan, Temu Nasional XIV kali ini adalah bentuk kemenangan kita bersama, mari kuatkan internal dan peranan eksternal kita baik level daerah maupun nasional untuk menasionalkan isu daerah dan mendaerahkan isu nasional", tegas Muksin Mahu dalam sambutanya. Rektor IAKN Ambon Maluku Yance Z Rumahuru menyampaikan selamat atas suksesnya Temu Nasional XIV dan terpilihnya Muksin Mahu sebagai Koordinator Pusat yang baru. Acara penutupan Temu Nasional BEM Nusantara XIV dan Ekspedisi Kebinekaan ditutup dengan sesi foto bersama dan Pesta Kebudayaan yang dimeriahkan dengan Tarian Papua Of Sanggar Pasapua Sailolin, Ukulele SMTPI Klompok Talenta, Tarian KCP IAKN Ambon, Puisi dari mahasiswa IAKN AMBON, IAKN Dance Ambon, Tarian Sahu Reka- Reka, Puisi mahasiswa IAIN Ambon, Tarian Nusantara STIA Trinitas Ambon, Tarian Tanimbar Of Sanggar Pasapua Sailolin, Puisi dari mahasiswa Pariwisata IAKN Ambon, Tarian Sanggar UKIM, Rapp mahasiswa Pariwisata IAKN AMBON, Dance Unpatti, Dance Mahasiswa IAIN Ambon, dan Flashmob christian education Grup. (Z-5)

