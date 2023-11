Harga Cabai Rawit di Brebes Tembus Rp100 ribu per Kilogram

HARGA cabai rawit merah di pasar tradisional di Brebes, Jawa Tengah, terus meroket. Harga cabai rawit merah kini dijual Rp100 ribu per kilogram dari harga sebelumnya yang Rp80 per kilogram. Mahalnya harga cabai membuat omzet penjualan para pedagang menurun dratis. Di pasar induk Brebes, Rabu (8/11), harga cabai rawit merah mencapai Rp100 ribu perkilogram dari semula Rp80 ribu perkilogram. Kemudian cabai rawit hijau mengalami kenaikan dari harga Rp30 ribu perkilogram menjadi Rp60 per kilogram. Cabai merah keriting naik menjadi Rp60 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 40 ribu per kilogram. Baca juga: > Petani Nikmati Untung saat Harga Cabai Naik > Harga Cabai Bikin Pedagang Bingung Salah seorang pedagang cabai Irah, menuturkan, melonjaknya harga cabai rawit merah hingga mencapai Rp100 ribu per kilogram ini terjadi sejak tiga hari lalu. "Mahalnya harga berbagai jenis cabai karena harga di tingkat petani sudah tinggi. Kami nggak mau terpaksa menaikan harga agar tidak merugi," ujar Irah. Terus melonjaknya harga cabai salah satu bahan utama masakan ini, membuat daya beli masyarakat turun, yang biasanya membeli satu kilogram dikurangi menjadi seperempat saja. "Penjualan cabai turun hingga 50 persen dari yang sehari biasanya bisa menjual 10 kilogram cabai, kini hanya 5 kilogram saja," jelas Irah. (Z-6)

