Harga Cabai Naik lagi di Pasar Gedhe Klaten

HARGA semua jenis cabai naik lagi di Pasar Gedhe Klaten, Jawa Tengah, Rabu (8/11). Kenaikan harga komoditas cabai yang paling tinggi rawit hijau mencapai Rp15.000 per kilogram (kg). Pantauan di pasar tradisional tersebut, cabai rawit merah naik dari Rp75.000 menjadi Rp80.000 per kg. Pun, cabai rawit hijau yang semula Rp50.000 per kg naik menjadi Rp65.000 per kg. Sedangkan harga cabai merah besar dan cabai keriting, masing-masing naik Rp5.000 per kg. Saat ini, cabai merah besar (teropong) Rp70.000 per kg dan cabai keriting (tampar) Rp70.000 per kg. Baca juga: Klaten Waspadai Ancaman Bencana Hidrometeorologi "Harga cabai hari ini naik lagi. Cabai rawit merah sekarang Rp80.000 per kg atau naik Rp5.000 per kg dan rawit hijau yang sebelumnya Rp50.000 naik menjadi Rp65.000 per kg," kata Triyanti, pedagang. Komoditas cabai cenderung naik, lanjutnya, karena produksi turun akibat dampak kekeringan. Bahkan, petani cabai di beberapa daerah juga banyak yang mengalami gagal panen. Ujungnya, pasokan tersendat. Baca juga: Harga Cabai Bertahan Tinggi di Pasar Gedhe Klaten Menurut Triyanti, saat ini cabai yang diperjualbelikan pasokan dari petani daerah Klaten, tidak dari Jawa Timur. Untuk stok pun terbatas, lantaran pembeli cabai sekarang sepi karena harga mahal. "Di sisi lain, harga cabai tinggi dikeluhkan masyarakat konsumen. Harga cabai tinggi juga tidak menguntungkan pedagang lantaran sepi pembeli," ujar pedagang sembako tersebut. (Z-2)

