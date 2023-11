TBIG Pasok 160 Tangki Air Bersih untuk Warga Jateng

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Program ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat di sekitar aset perusahaan dalam menghadapi kesulitan air bersih. Baca juga: Anies Baswedan Saksiskan Warga Antre Air Bersih dan Janjikan Perbaikan Infrastruktur Mikro Kabupaten Rembang, Pati, Blora dan Grobogan menjadi target implementasi program ini. Sebanyak 160 tangki dengan kapasitas 800,000 liter air bersih telah didistribusikan ke 10 desa di empat kabupaten tersebut. Setiap desa yang masuk dalam target program akan mendapatkan empat kali pasokan air bersih selama satu bulan. “Dalam konteks implementasi ESG di perusahaan, dimensi sosial merupakan salah satu subyek penting bagi keberlanjutan bisnis perusahaan. Oleh karenanya kami akan terus menjalankan komitmen nyata kami di bidang sosial kemasyarakatan," ujar Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Herman Setya Budi lewat keterangan yang diterima, Rabu (8/11). Baca juga: BPBD Klaten Masih Terus Salurkan Bantuan Air Bersih Sampai Musim Penghujan Pernyataan senada juga disampaikan oleh Chief of Business Support PT Tower Bersama Infrastructure Lie Si An. Menurutnya, kegiatan akan dilanjutkan ke beberapa wilayah lain di Pulau Jawa. “Kekeringan yang melanda berbagai wilayah di Indonesia khususnya Pulau Jawa cukup menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan akses ke suplai air bersih. Kegiatan ini akan terus kami lanjutkan ke beberapa wilayah yang sudah kami identifikasi,” tandas Lie Si An (P-3)

