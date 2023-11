Harga Cabai Tembus Rp80.000 per Kilogram

KENAIKAN harga cabai merah keriting dan cabai rawit terjadi di hampir seluruh wilayah Tanah Air. Tidak terkecuali di di pasar tradisional Baturaja, Kecamatan Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan.

Harga cabai merah keriting kini mencapai Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya di kisaran Rp32.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit sudah mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram.

Kenaikan sudah terjadi sejak lebih dari dua pekan lalu dan diduga akibat cuaca ekstrem dan panjangnya musim kemarau tahun ini.

"Agen pemasok cabai dari Pulau Jawa dan luar Sumatra Selatan. Mereka memberi harga tinggi sehingga pedagang terpaksa menyesuaikan harganya agar tidak merugi," kata Nurcholis, pedagang sayuran di Pasar Tradisional Baturaja, Selasa (7/11).

Menurut Nurcholis, kenaikan harga paling dominan dikarenakan stok cabai merah keriting sedang terbatas.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan OKU, Amzar Kristopa menjelaskan faktor cuaca ekstrem yang menyebabkan banyak petani mengalami gagal panen akibat kekeringan menjadi penyebab naiknya harga cabai di wilayah tersebut.

"Akibat kemarau panjang banyak petani di beberapa daerah mengalami gagal panen hingga memicu lonjakan harga cabai," jelasnya.

Karena itu, pihaknya segera melakukan pemantauan di pasar guna menstabilkan harga cabai sehingga tidak merugikan pedagang maupun pembeli.

Ia juga mengingatkan kembali kepada pedagang agar tidak memanfaatkan situasi dengan menjual harga barang kebutuhan pokok melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Untuk pengawasan pasar terus kami lakukan guna mengantisipasi aksi penimbunan barang di pasaran oleh oknum pedagang untuk mencari keuntungan tinggi," pungkasnya. (Z-6)