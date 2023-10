ACC Resmikan Kantor Cabang Syariah di Bukittinggi, Sumbar

ASTRA Credit Companies (ACC), perusahaan pembiayaan pertama Astra melalui Unit Usaha Syariah, meresmikan kantor ACC Syariah kedua di Kota Bukittinggi, Sumatra Barat (Sumbar) pada Kamis (26/10).

Kantor ACC Syariah Bukittinggi berlokasi di Jalan Raya Padang Panjang – Bukittinggi No. 92, Taluak Ampek Suku, Kecamatan Banuhampu, Agam, Sumbar.

Acara peresmian kantor ACC Syariah Bukittinggi dihadiri oleh President Director ACC Siswadi, Director In Charge Sharia Business Mohammad Farauk dan Human Capital Director Matilda Esther.

Turut mendukung acara tersebut hadir pula, Plt. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat Untung Santoso dan Senior Vice President Corporate Business PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Fiti Syam.

Director in Charge Sharia Business ACC Mohammad Farauk mengatakan bahwa pembukaan kantor ACC Syariah di Bukittinggi merupakan komitmen ACC Syariah untuk pengembangan keuangan syariah di Sumatera Barat.

Hal ini sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Bukittinggi yang mayoritas beragama Islam seperti Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah yang menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan, kehati-hatian, dan tolong-menolong yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

“Pembukaan ACC Syariah Bukittinggi ini juga sekaligus mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan keuangan syariah di Bukittinggi” ujar Farauk di sela acara peresmian.

Produk ACC Syariah

Kantor ACC Syariah Bukittinggi ini akan memberikan pelayanan syariah penuh untuk masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya.

ACC Syariah Bukittinggi akan menyediakan produk dan layanan berbasis syariah seperti pembiayaan mobil baru dan bekas, fasilitas dana serta pembiayaan haji sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bukittinggi.

Masyarakat Bukittinggi yang ingin mendapatkan layanan dan produk ACC Syariah juga dapat mengakses Website ACCONE di www.acc.co.id. Masyarakat dapat memilih berbagai produk dan layanan syariah sesuai kebutuhannya secara digital.

Layanan digital dari ACCONE ini terkoneksi secara online ke berbagai value chain Astra seperti Auto2000, Astra-Daihatsu, Asuransi Astra, Astralife, Moxa, Astra Pay dan lain-lain.

CSR ACC Syariah Bukittinggi

Bersamaan dengan acara peresmian kantor, ACC Syariah Bukittinggi juga melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa “Workshop Optimalisasi Gizi Seimbang”.

Workshop ini dilaksanakan untuk 20 anak PAUD dan TK serta 40 Ibu dan Kader Posyandu. Kegiatan diselenggarakan di Wali Nagari Ladang Laweh bekerja sama dengan organisasi nirlaba Filantra.

Workshop diselenggarakan dalam 2 sesi. Sesi pertama adalah edukasi optimalisasi gizi seimbang untuk anak melalui dongeng dan juga lomba mewarnai untuk anak. Sesi kedua adalah workshop optimalisasi gizi seimbang dan olahan makanan sehat bergizi untuk Ibu dan Kader Posyandu. Acara diakhiri dengan lomba memasak olahan menu sehat dan bergizi.

Peluncuran Produk Haji Khusus

Mengikuti produk Haji Reguler yang sudah launching terlebih dahulu, kali ini ACC Syariah juga meluncurkan Produk Haji Khusus, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan haji kepada customer yang ingin langsung mendapatkan nomor porsi haji khusus dari Kementerian Agama.

ACC Syariah bekerja sama dengan travel Haji yang telah memiliki ijin resmi dari Kementerian Agama dan juga berpengalaman dalam pengelolaan jamaah haji dan umrah secara profesional.

Dengan diluncurkannya Produk Haji Khusus ini diharapkan customer ACC Syariah dapat merasa nyaman dan aman dalam menunaikan ibadah haji ke tanah suci.

ACC Syariah sebagai bagian dari ACC memiliki jaringan yang luas meliputi 76 kantor cabang dan kantor pelayanan. Dengan tersedianya lebih dari 76 ribu titik pembayaran di seluruh Indonesia akan membuat pelanggan lebih mudah melakukan pembiayaan di ACC Syariah.

ACC sebagai perusahaan multifinance yang solid dan telah menerima pengakuan berupa penghargaan dari berbagai pihak secara kontinyu.

Di tahun 2023 ini ACC telah menerima penghargaan Indonesia’s Popular Digital Products Awards 2023, Indonesia Syariah Awards 2023, Top Brand Awards 2023, Indonesia Sharia Finance Awards 2023, The HR Asia Best Companies to Work For in Asia Awards 2023 dan Infobank Multifinance Awards 2023. (RO/S-4)