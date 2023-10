Exquisite Media Anugerahkan The Westin Surabaya sebagai Best Wedding Venue

THE Westin Surabaya diklaim sebagai best wedding venue di Indonesia untuk cabang Surabaya, Jawa Timur, oleh Exquisite Awards 2023.

Exquisite Awards ialah penghargaan yang diberikan atas keunggulan di bidang hotel, vila, restoran, spa dan bar di Indonesia dan Singapura oleh Exquisite Media, salah satu grup media di Asia yang fokus pada pasar kemewahan kelas atas.

Lala Samsura, Complex Director of Sales and Marketing The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah menghadiri malam pemberian penghargaan untuk menerima piala bergengsi tersebut.

"Atas nama tim, kami merasa sangat terhormat bisa diakui sebagai salah satu venue pernikahan terbaik di Indonesia. Sejak pembukaan hotel kami tiga tahun lalu, kami melayani ratusan pernikahan yang menakjubkan."

"The Westin Grand Ballroom & Convention Center merupakan tempat yang fleksibel, mendukung teknologi terkini, memberikan layanan berstandar tinggi, dan bisa diakses berbagai tamu dan kebutuhannya," jelas Lala, dalam siaran persnya, Kamis (26/10).

Dia menjelaskan dari sisi kemegahan pernikahan, The Westin Surabaya menghadirkan pintu masuk grand ballroom yang megah beserta desain pilar tinggi dan cermin bermotif di antara lounge.

"Para tamu disambut foyer megah dengan langit-langit tinggi sebagai area prafungsi. Area khusus seluas lebih dari 1.000 m2 bisa didekorasi sebagai suasana pembuka acara," katanya.

Adapun grand ballroom memiliki luas sekitar 3.500 m2 dengan tinggi langit-langit 10 m tanpa pilar serta bisa melayani hingga 3.500 tamu.

"Dari sisi menu, ada beragam hidangan yang dipadukan dengan cita rasa mendunia, atau hidangan tradisional dengan sentuhan modern," ujar dia.

Selain itu, untuk mengakomodasi kebutuhan tamu dalam pesta pernikahan, The Westin Surabaya menggelar Westin Wedding Fair sebagai pameran pernikahan tahunan secara nasional dan terbesar di Jawa Timur.

"Pada pameran ini kami memadukan seni dan teknologi, pun berkolaborasi dengan Hian Tjen, desainer ternama Indonesia, untuk peragaan busana spektakuler dan peluncuran koleksi baru gaun pengantin spesial," tutup Tessa Zelyana, Complex Marketing Manager The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah. (RO/S-2)