Trans Studio Bandung Luncurkan Beragam Misteri di Wahana Gerbang Dunia Lain

BANDUNG dikenal sebagai kota yang indah dan budaya yang beragam. Namun, di sisi lain, Kota Kembang juga memiliki legenda perkotaan dan cerita seram.

Kondisi itu menjadi inspirasi bagi Trans Studio Bandung mengangkatnya dalam wahana Gerbang Dunia Lain, pada perayaan Halloween kali ini.

Wahana Gerbang Dunia Lain memberikan pengalaman baru, dengan suasana interaktif yang dirancang untuk mengeksplorasi urban legend dan cerita seram Kota Bandung. Dengan menawarkan sentuhan fiksi dan kenyataan yang baru terungkap, wahana ini memberikan pengalaman unik kepada pengunjung yang berani untuk melangkah ke dalam gerbang tersebut.

Di wahana ini, Anda akan mengetahui siapa sosok anak kecil yang selalu tertunduk lesu di jalanan kota Bandung saat malam hari. Dia mencari belahan jiwanya yakni sebuah boneka.

Cerita ini merupakan cerita nyata sebuah insiden di sebuah rumah sakit di kota Bandung yang telah menelan korban jiwa. Kisah lain diceritakan seorang dokter yang bekerja malam hari di sebuah rumah sakit. Juga ada kesaksian sebuah keluarga yang nyawa mereka melayang dalam sebuah ambulans.

Keseruan wahana ini terletak pada berbagai cerita mistis yang kisahnya sering terdengar di kota ini. Trans Studio merealisasikannya dalam diorama yang bisa disecara langsung, yang disertai penggunaan teknologi animatronik, efek suara, pencahayaan, dan tampilan visual yang menegangkan. Semua elemen tersebut dirancang khusus untuk menghadirkan

suasana misteri dan menegangkan.

Mengikuti alur cerita legenda Kota Bandung, pengunjung akan bertemu hal-hal yang tak pernah dibayangkan ada sebelumnya. Suara desisan angin, presensi yang tak terlihat, aroma asing dan ketakutan yang terus melanda.

Di balik ketakutan itu, pengunjung akan benar-benar merasakan apa yang hanya bisa disebut sebagai petualangan baru sepanjang hidup. Sebuah pengalaman yang akan membawa melampaui batas, mengeksplorasi dunia baru yang tak terjangkau oleh pikiran biasa.

Bagi Anda yang ingin mencoba wahana ini, sebaiknya mempersiapkan diri dengan mental yang kuat dan terbuka untuk menghadapi kengerian yang mungkin muncul dalam perjalanan. Menjelajahi sisi gelap dan mistis dari

Kota Bandung.

Saat ini, urban legend di kota Bandung tidak lagi sekadar cerita yang beredar. Ini adalah pengalaman nyata yang menjadi topik perbincangan di antara mereka yang berani menjelajahi dunia tak terlihat di Gerbang Dunia Lain.

Jadi, jika Anda ingin merasakan pengalaman yang baru dan tak terlupakan di Oktober ini, Gerbang Dunia Lain wajib dikunjungi di Trans Studio Bandung. Jam operasional setiap hari mulai pukul 10.00-13.00 WIB dan 14.00-16.30 WIB.

Dengan membeli tiket masuk Rp200.000 di Weekdsays (Senin-Jumat) dan Rp300.000 di weekend (Sabtu-Minggu), pengunjung tidak hanya bisa menikmati satu wahana saja, namun juga semua wahana yang ada. Anda juga bisa berkulineran di Halloween Festival dan menyaksikan berbagai pertunjukan berkelas internasional yang ada.

Jangan lupa untuk manfaatkan promo yang ada seperti Buy 2 Get 1 Free, Paket Bestie, Paket Berdua, Paket Bertiga, Paket Berempat dan masih banyak promo lainnya yang hadir di Halloween kali ini.

Beranikah Anda menjelajahi gerbang misterius ini? Satu hal yang pasti, jika Anda berani masuk ke Gerbang Dunia Lain, Anda tidak akan pernah sama. (Z-6)