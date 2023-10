Harga Gula di Aceh tidak Semanis Rasanya

WARGA di Aceh kini semakin resah. Pasalnya, belum pulih kenaikan harga beras yang luar biasa, kini mereka dihantui lagi oleh meroketnya harga gula pasir.

Bahan pemanis masakan dan minuman itu, ternyata kini harganya tidak semanis rasanya. Berkedok manis rasanya, namun sungguh pahit harganya.

Padahal kondisi perekonomian di wilayah paling ujung barat Indonesia tersebut sekarang sedang tidak baik-baik saja. Belum lagi untuk mencari lapangan kerja yang kian sulit dan semakin langka.

Dari pantauan Media Indonesia di Pasar Keude Neulop Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Aceh pada Minggu (22/10) misalnya, harga gula pasir sudah mencapai Rp17.000 per kg. Harga tersebut lebih mahal dari bulan lalu yang ada di level Rp15.000 per kg.

Khairun Rasyid, pedagang bahan pokok di Pasar Neulop Reubee, mengatakan kenaikan itu yang kedua kali dalam sebulan terakhir. Sekitar sepekan lalu kenaikan harga hanya menjadi Rp16.000 dari bulan lalu Rp15.000 per kg.

"Akhir bulan lalu harganya masih Rp15.000 per kg, lalu naik menjadi Rp16.000 per kg. Kemudian dari pekan lalu masih Rp16.000 per kg, kini naik lagi menjadi Rp17.000 per kg" kata Khairun.

Dikatakan Khairun, gara-gara kenaikan gula pasir yang luar biasa ini, pihaknya jadi serba salah dan berada pada posisi sulit. Apalagi antara kenaikan pada tahap pertama dan kali kedua itu dalam tenggat waktu sangat singkat.

Baru dua pekan terjadi kenaikan, kemudian naik lagi kali kedua. Jadi kalau sebulan lalu modal sekitar 650.000 per sak, lalu naik menjadi Rp700.000 per sak. Belum lama setelahnya meningkat lagi berkisar Rp775.000 per kg. (Z-6)