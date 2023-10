Implementasikan SPBE di Acara Rakornas Kominfo, Peruri Usung Digital ID

DIGITALISASI memang menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bahkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan layanan publik yang lebih efisien dan transparan pun sudah mulai menerapkan digital.

Sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi kolaborasi untuk percepatan transformasi digital menuju smart government, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 16–19 Oktober.

Dalam acara yang dihadiri sejumlah Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Dinas Kominfo Provinsi, Kota dan Kabupaten itu, sejumlah hal yang menjadi topik bahasan dalam rakornas. Antara lain Pembangunan Pusat Data Nasional, Satu Layanan Satu Aplikasi, Digital ID, Inovasi Big Data Analytic, Kecerdasan Buatan, Implementasi Smart City untuk menunjang suksesnya implementasi SPBE secara nasional.

Melalui forum rakornas ini, Peruri berkesempatan memperkenalkan 'Digital ID Solution as a Part of Digital Trust for SPBE Platform Infrastructure' yakni penerbitan Digital ID Peruri menggunakan data referensi terpercaya (Trusted Reference Data) yang dimiliki berbagai otoritas dengan data valid dan terkini. Peruri ID akan digunakan sebagai identity provider yang dapat membuka akses ke semua layanan untuk melakukan verifikasi identitas dengan standar protokol yang aman. Pentingnya Digital ID memungkinkan setiap orang yang beraktivitas di ruang digital dapat teridentifikasi.

“Peruri siap mendukung dan berkolaborasi untuk pelaksanaan SPBE ini dengan membuat ID dengan cara yang simpel, identitas dilekatkan dengan data yang terasosiasi pada data di imigrasi, pajak, asuransi atau trusted reference data lainnya. From Trust to Digital Trust,” ujar Direktur Digital Business Peruri, Farah Fitria Rahmayanti.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) RI, Nezar Patria mengatakan Kolaborasi dan sinergi pun menjadi kunci dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dilanjutkannya, sesuai amanat Perpres SPBE harus dilaksanakan dengan mengedepankan beragam prinsip antara lain meliputi keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, serta interoperabiltas, sehingga kolaborasi dan sinergisme tentu menjadi kunci dalam implementasi SPBE yang terpadu.

Mereka siap berkolaborasi dengan seluruh kementerian, lembaga, serta stakeholder terkait untuk menyelenggarakan SPBE dan menghadirkan kebijakan penunjang pelaksanaan SPBE sesuai koridor. (RO/N-2)