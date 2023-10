Dukung GIIAS di Semarang, Daihatsu Siap Bantu Perekonomian Daerah

SETELAH sukses dengan pameran otomotif sebelumnya, kini Daihatsu hadir meramaikan GIIAS 2023 (GAIKINDO Indonesia International Auto Show) Semarang. Acara yang berlangsung pada 18-22 Oktober 2023 berlokasi di Marina Convention Center, Kota Semarang, Jawa Tengah.

"Ini menjadi ajang bagi Daihatsu untuk turut serta pada rangkaian pameran GIIAS 2023, sekaligus ingin berkontribusi terhadap penjualan otomotif nasional pada tahun 2023 ini," kata Tri Mulyono , Marketing & CR Division Head PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation didampingi Rudy Ardiman, Manajemen dan Andrianto Saudin, Kepala Wilayah Jawa Tengah PT Astra International Tbk di Semarang, Selasa (17/10).

Menurutnya, dengan membawa tema Advancing Life Tomorrow mengadopsi konsep Futuristic yang tengah menjadi trend saat ini, membuat booth Daihatsu yang berlokasi di HALL H seluas 130m2 dapat memberikan pengalaman baru yang menyenangkan bagi para pengunjung generasi muda, dan keluarga muda yang ada di Semarang, Jawa Tengah.

Baca juga: Digelar di 3 Mall, Summarecon Expo 2023 Tawarkan Produk ...

"Pada ajang GIIAS 2023 Semarang ini, Daihatsu menampilkan total 3 unit, terdiri dari 1 unit display model New Ayla Sport; Xenia R CVT ADS; dan New Terios R AT Custom," cetus Tri Mulyono.

Selain itu, Daihatsu juga menyediakan fasilitas test drive bagi para pengunjung yang tertarik dan ingin merasakan sensasi asiknya berkendara mobil Daihatsu.

Selama penyelenggaraan GIIAS 2023, Daihatsu juga menyediakan paket penjualan spesial beragam kemudahan bagi pengunjung, mulai dari dengan Diskon Spesial, Gratis biaya admin kredit, Gratis Oli dan Suku Cadang hingga 30.000 KM atau 2 tahun mana yang lebih dulu tercapai khusus untuk pembelian model Daihatsu Rocky, Gratis asuransi TLO (Total Loss Only) untuk pembelian unit kendaraan secara cash, Cashback spesial trade in.

Selain itu, booth Daihatsu juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya seperti games interaktif, dealing area yang nyaman, serta tim sales profesional yang semakin memudahkan pengunjung mewujudkan impiannya untuk memiliki mobil baru Daihatsu.

"Keikutsertaan Daihatsu pada pameran GIIAS 2023 di Semarang merupakan partisipasi kami terhadap rangkaian pameran otomotif, sekaligus ingin berkontribusi terhadap pasar otomotif nasional. Kami dengan senang hati siap melayani pengunjung yang datang dan membeli mobil Daihatsu," ujar Rudy Ardiman. (HT/N-2)