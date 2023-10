Ratusan Pesepeda Meriahkan Grand Tour WCC Nusantara Yogyakarta

KOMUNITAS Pesepeda Nusantara atau Women's Cycling Community (WCC) kembali menggelar grand tour series 2023 yang dipusatkan di Kota Yogyakarta, Minggu (15/10).

Ratusan pesepeda wanita turut berpartisipasi dalam event tersebut sebagai salah satu dukungan untuk menyuarakan dukungan terhadap program langit biru.

Giat gowes itu juga dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran udara dengan aktif memakai sepeda dan pengembangan sport tourism untuk meningkatkan pariwisata hijau di tanah air.

Untuk gelaran di DIY, peserta menempuh jarak sejauh 34 kilometer dengan rute Ambarukmo - Prambanan - Cangkringan - Pakem. Acara yang dilepas Wakapolda Yogyakarta Brigjen R Slamet Santoso itu dimulai di Plaza Ambarukmo dan berakhir di warung icikiwir

Founder WCC Nusantara Tabitha Sumendap mengungkapkan, rangkaian grand tour series tahun ini telah digelar disejumlah kota besar di Indonesia. Diantaranya di DKI Jakarta dan Bandung yang sudah terselenggara beberapa bulan lalu.

“DIY dipilih sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan mengingat wilayah ini masuk dalam kawasan destinasi super prioritas yang dikembangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf),” ujarnya.

Sementara itu menurut influencer dan spokeperson WCC nusantara Poppy Zeidra, grand tour series Yogyakarta kali ini mengusung tema "Sport is the New Energy”.

Hal itu adalah bentuk kolaborasi WCC nusantara dan Pertamina untuk mendukung upaya pemerintah mengatasi tantangan perubahan iklim, menciptakan udara bersih dengan bersepeda dan mengkampanyekan penggunaan energi bersih yang ramah lingkungan serta untuk mencapai target net zero emission Indonesia pada 2060.

Grand tour series 2023 didukung penuh dan turut diapresiasi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaprekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.

Bagi Sandi giat gowes pesepeda wanita ini sebagai salah satu event yang menyuarakan pemberdayaan wanita dan mendorong pengembangan wisata olahraga serta dapat meningkatkan pariwisata di tanah air.

Selain bersepeda, WCC Nusantara juga mengunjungi Balkondes Wringinputih Pertamina, Desa Balkondes Pertamina Gas Negara serta Truntum Gas Block untuk melihat pemberdayaan desa dan masyarakat untuk mendukung sektor pariwisata di sekitar Candi Borobudur.

Setelah DI Yogyakarta, grand tour series juga akan digelar di Bali bulan depan. Tahun 2024 grand tour series direncanakan akan digelar di lima destinasi super seperti Labuan bajo, Mandalika, Danau Toba, Likupang serta Borobudur. (Z-5)