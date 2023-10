Hadir di Kota Bandung, Museum Patah Hati Siap Hibur Warga

SETELAH sukses menyita perhatian puluhan ribu pengunjung di Jakarta, Museum Patah Hati kini meluncur ke Bandung. Ajang experiential karya creativeintel dan Haluuworld itu siap menghibur warga Bandung dengan hadir di Braga CityWalk, Bandung Jawa Barat.

Berbagai instalasi penuh warna dengan konsep dan cerita yang menarik siap menghibur pengunjung dan mengajak mereka untuk merayakan patah hati bersama-sama. Kali ini Museum Patah Hati berkolaborasi dengan Fandom Superland.

Acara yang diselenggarakan oleh United Creative dan Museum Patah Hati adalah event experiential yang didesain secara khusus oleh tim creativeintel, anak usaha dari mahakaX. Creativeintel mengajak pengunjung untuk merasakan suasana yang menyenangkan dengan berbagai instalasi unik. Karya experiential ini bukan hanya memanjakan mata tapi juga mengajak pengunjung untuk 'bermain', 'berinteraksi' dan menjadi bagian dari Museum Patah Hati dengan berbagi kenangan dan cerita mereka.

Creative Director Creativintel Kenny Gunawa mengatakan, Museum Patah Hati bukanlah sekedar pameran seni, tapi sebuah tempat yang bisa mengubah persepsi bahwa patah hati itu tidak selalu menjadi hal yang menyedihkan tapi justru bisa menjadi hal yang positif.

"Kami mengajak para pengunjung untuk 'meninggalkan' dan 'merayakan' pengalaman patah hatinya. Walau susah move on, life must go on," terangnya.

Menurut Kenny, tema instalasi Patah Hati ini sangat meresap dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dulu patah hati hanya bisa dibicarakan dengan orang terdekat, tapi di era digital ini, justru media sosial menjadi wadah bagi orang-orang untuk menceritakan pengalaman patah hatinya. Ini mengapa Museum Patah Hati menjadi sangat relevan di kalangan anak muda masa kini dan terus menjadi pembicaraan yang hangat di media sosial.

"Sesuai komitmen kami, creativeintel akan terus mengembangkan dan menghadirkan lebih banyak 'hiburan masa kini' yang tidak hanya terpusat di Jakarta, tapi juga kota-kota lain di seluruh Indonesia," lanjutnya.

Menurut Kenny, creativeintel juga akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki visi yang sama. Tidak hanya bersama Haluuworld, kali ini creativeintel juga berkolaborasi dengan Fandom Superland, untuk menghadirkan keriaan Museum Patah Hati Pop Up Version di Bandung. (AN/N-2)