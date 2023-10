Selain Edukasi Kesehatan, Ajinomoto Beri 1.000 Bibit Ayam di Karawang, Jabar

MENUJU tahun 2030, seluruh afiliasi Ajinomoto di seluruh dunia termasuk PT Ajinomoto Indonesia memiliki dua tujuan besar.

Dua tujuan itu yaitu meningkatkan harapan hidup sehat 1 miliar orang di seluruh dunia dan megurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis perusahaan hingga 50%.

Untuk mencapai kedua tujuan ini, Ajinomoto mentransformasi seluruh karyawannya menjadi health provider.

Health provider Ajinomoto dibekali pengetahuan terkait gizi, kesehatan keluarga dan juga kelestarian lingkungan yang bukan hanya untuk diri sendiri namun bisa dibagikan juga untuk keluarga dan masyarakat Indonesia.

Sebagai bukti kontribusi Health Provider Ajinomoto terhadap masyarakat sekitar, Ajinomoto meluncurkan Program Lingkungan MAPAN (Mitra heAlth Provider AjiNomoto) di Desa Duren, Kecamatan Klari, Karawang, (Jawa Barat), Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara (DKI Jakarta), dan Kelurahan Bulak Banteng, Surabaya (Jawa Timur).

Karawang adalah tempat ketiga diadakannya peluncuran Program Lingkungan MAPAN.

Bertujuan untuk memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat sekitar, Ajinomoto meluncurkan Program Lingkungan MAPAN di Desa Duren, Kecamatan Klari, Karawang, karena lokasinya yang berada di sekitar wilayah Pabrik Ajinomoto.

Edukasi Gizi Seimbang

Dalam program ini, Ajinomoto mengedepankan peningkatan pemahaman gizi seimbang dan penyusunan menu menyehatkan bagi keluarga dengan konsep Bijak Garam, aktivitas ramah lingkungan, dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui UMKM di bidang kuliner.

Ajinomoto akan melaksanakan kegiatan ini secara menyeluruh sehingga bukan hanya peluncuran program tetapi akan ada sesi monitoring, konsultasi dan evaluasi.

Pada program ini, Ajinomoto juga turut menggandeng PT Ray Hikmah Jaya (RHJ) yang berlokasi di Karawang.

Sebanyak 1.000 bibit ayam, 5 ton pakan ternak, dan tempat pilah sampah juga didonasikan pada acara ini untuk masyarakat setempat.

Kegiatan ini merupakan manifestasi dari Ajinomoto Shared Value (ASV). ASV merupakan keunikan dan keunggulan dari Ajinomoto Group dalam menciptakan nilai bersama Economic value dan Social value melalui pengembangan bisnis Ajinomoto yang berkelanjutan.

Dalam bidang kesehatan, Ajinomoto mengundang Khoirul Anwar, S.Gz, M.Si Ketua Program Studi Gizi, Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan, Universitas Sahid untuk menjelaskan pentingnya pengaturan menu bergizi seimbang bagi keluarga.

Turut hadir pula Sakinah, S.Gz, Nutrition & Education, Corporate Communications Dept – Ajinomoto, yang menjelaskan tentang peranan rasa umami dan manfaat penggunaan MSG sebagai salah satu strategi diet rendah garam.

“Ajinomoto menaruh rasa peduli yang besar dalam bidang kesehatan keluarga, karena dari keluarga yang sehat akan tumbuh bangsa yang kuat," kata,” ujar Jasman Silalahi, Direktur PT Ajinomoto Indonesia.

" Ajinomoto membantu keluarga Indonesia melalui peningkatan literasi gizi agar dapat menyiapkan makanan yang tidak hanya lezat namun bergizi seimbang," jelasnya.

"Dari segi kegiatan ramah lingkungan Ajinomoto Health Provider (dari Pabrik Karawang) menjelaskan kepada para peserta mengenai pentingnya memilah sampah di rumah," ujar Jasman. (RO/S-4)