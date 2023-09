Harga Beras di Purwakarta mencapai Rp15 Ribu per Kilogram

HARGA beras di Kabupaten Purwakarta Jawa Barat masih tinggi. Di pasar Rebo, salah satunya harga beras jenis premium naik Rp4 ribu per kilogram dari semula Rp11 ribu, kini menjadi Rp15 ribu per kilogram. Harga beras jenis medium naik menjadi Rp13 ribu per kilogram padahal sebelumnya Rp9 ribu per kilogram.

Sejumlah pedagang mengatakan, penyebab naiknya harga beras tersebut dampak dari musim kemarau yang masih terjadi sehingga banyak petani yang alami gagal panen,dan tidak melakukan tanam padi karena tanah kekeringan dan tidak ada air.

"Penyebab kenaikan harga beras masih akibat dampak kekeringan sehingga banyak petani gagal panen.petani juga tidak bisa menanam karena tidak ada air," kata Zaenudin, salah seorang pedagang beras di Pasar Rebo Purwakarta, Jumat, (29/9).

Para pedagang beras mengeluhkan kenaikan harga beras tersebut, karena mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang drastis. sehingga kehilangan omset hingga 50 persen.

Sementara salah satu pembeli yang biasa berjualan nasi mengaku keberatan dengan harga beras yang terus mengalami kenaikan karena dampaknya sangat berat.Sementara ia tidak bisa menaikan harga kepada pelanggannya.

"Ya berat lah, sementara pelanggan kan pengen harganya tetep" ungkap Retno

