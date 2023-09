Kedekatan Erick Thohir dan Anaknya di The Girl Fest Surabaya

ROADSHOW The Girl Fest Surabaya 2023 yang diselenggarakan Rahasia Gadis dan Rans Entertainment di Tunjungan Plaza 3 Convention Hall Surabaya, Jawa Timur, hari ketiga berlangsung meriah dengan kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam acara ini Erick Thohir bersama anak perempuannya, Magisha Thohir, datang sebagai speakers dalam sesi talkshow yang berjudul Papaku Erick Thohir! yang menyorot kedekatan keluarga Thohir sehari-hari.

Kedekatan itu terlihat ketika Magisha Thohir menyampaikan bahwa ayahnya ini sebenarnya orang sangat soft mirip seperti Teddy Bear. Walaupun punya sisi soft, ayahnya tersebut juga merupakan sosok yang tegas dalam mendidik anak-anaknya.

Baca juga: Kisah Pilu Ibu Anak Empat di NTT, Bertahan Hidup di Gubuk Reyot

Sesi talkshow yang dipandu oleh host Davy Andry ini mengajak duo bapak-anak tersebut untuk bermain gim dengan menguji kekompakan mereka. Mereka berdua ditantang untuk menyebutkan makanan, warna kesukaan, sampai hobi untuk mengetes kedekatannya yang sukses mencuri perhatian para pengunjung The Girl Fest Surabaya.

Ternyata di balik kekompakannya tersebut terungkap fakta bahwa Magisha sama sekali tidak mem-followback ayahnya sendiri di Instagram yang menjadikan momen ini mengundang tawa. Kemudian, talkshow ini ditutup dengan moment sweet saat host Davy Andry menanyakan kepada Magisha untuk menyampaikan pesan ke ayahnya dalam talkshow tersebut.

Baca juga: Pemkab Banjarnegara Siapkan Dana Rp101 M untuk Bangun Infrastruktur Wisata Dieng

"Thank you, Dad. For being the best dad I've asked for," kata Magisha. (Z-2)