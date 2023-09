Pemkot Semarang Gelontorkan Rp4,9 Miliar untuk Tekan Harga Beras

HARGA beras di Kota Semarang dan beberapa daerah lain di Pantura Jawa Tengah hingga Kamis (28/9) terpantau masih di atas HET. Harga beras kelas bawah yang sebelumnya masih dibawah Rp10.000 per kilogram bertahan di level Rp11.000-Rp12.000 per kilogram.

Menghadapi kondisi demikian, Pemerintah Kota Semarang mengambil langkah untuk dapat menekan harga dengan menggencarkan operasi pasar bersama Bulog. "Melalui APBD perubahan, kita akan gelontorkan paket sembako murah Rp5.000," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Langkah itu sama dengan dilakukan Pemkot Semarang saat Lebaran lalu yang menggelontorkan sembako murah Rp125 ribu per paket. Paket sembako murah tersebut, diharapkan dapat membantu warga Kota Semarang sebagai dampak tingginya harga beras saat ini.

Baca juga: Pemprov Sumut Berupaya Stabilkan Harga Beras

Pelaksanaan tugas (Plt) Kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto secara terpisah mengatakan guna menekan harga beras, Pemkot menyiapkan anggaran Rp4,9 miliar untuk program penetrasi pasar.

"Dengan anggaran itu kita akan beli beras melalui e-katalog, kemudian beras tersebut akan dijual murah kepada warga daerah ini," ujar Fajar.

Baca juga: Kepala Daerah di Sulsel Diminta Penetrasi Pasar

Sembako murah yang disampaikan Hevearita, akan dijual jauh lebih murah dari pasaran, sehingga diharapkan mampu menekan harga beras yang saat ini melambung. "Menyangkut harga jual paket sembako, kita masih komunikasikan dengan Komisi B DPRD Kota Semarang," imbuhnya.

Diperkirakan beras premium yang saat ini harga Rp14.100 per kilogram atau Rp70.000 per lima kilogram, dapat dijual kembali di angka Rp10.000 per kilogram. (Z-6)