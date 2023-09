Harga Beras Stabil di Harga Tinggi

KOMODITAS bahan pokok beras saat ini terpantau stabil di harga tinggi, setelah mengalami kenaikan harga cukup significant. Harga kebutuhan pokok lainnya cenderung stabil, kecuali cabai yang mengalami kenaikan.

Berdasarkan pantauan Dinas Koperasi Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (Dinkopdag dan UKM) Kabupaten Temanggung, Sabtu (23/9), komoditas beras jenis IR64 saat ini stabil di kisaran harga Rp14.500 per kilogram (kg). Beras jenis yang sama dengan kualitas di bawahnya rata-rata ditawarkan dengan kisaran harga Rp 10.800 per kg.

Komoditas lainnya seperti minyak goreng curah stabil pada Rp13.500 per liter kemasan premium dan Rp18.000 per liter dan kemasan sederhana Rp14.500 per liter.

Harga ayam pedaging cenderung turun Rp1.000 per kg, yakni dari semula Rp37 ribu menjadi Rp36 ribu. Harga daging ayam kampung stabil Rp95 ribu per kg, dan harga daging sapi masih Rp135 ribu per kg. Harga telur turun dari Rp26 ribu per kg menjadi Rp25.500 per kg.

"Berdasarkan pantauan di Pasar Tradisional, harga bahan pokok cenderung stabil, stoknya juga cukup, aman. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga karena permintaan dari warga yang meningkat," kata Kepala Dinkopdag dan UMKM Temanggung, Ponco Marbagyo.

Menurut Ponco, hanya komoditas cabai dan bawang yang mengalami kenaikan harga. Di Pasar Temanggung kenaikan harga cabai rata-rata Rp10 ribu per kg. Harga cabai merah keriting stabil pada Rp30 ribu per kg. Harga cabai rawit merah naik dari Rp20 ribu per kg menjadi Rp30 ribu per kg.

Cabai rawit hijau naik Rp5.000 per kg dari Rp30 ribu per kg menjadi Rp35 ribu per kg. Sedangkan harga bawang merah juga mengalami kenaikan dari Rp20 ribu menjadi Rp25 ribu per kg, atau naik rata-rata Rp5.000 per kg. (Z-3)