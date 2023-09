FFUP dan Nucleus Farma Diapresiasi Indonesia Inventors Day 2023

INDONESIA Inventors Day dilaksanakan pada 16-19 September 2023 di Bali. Kegiatan ini merupakan wadah internasional bagi para penemu, peneliti, dan ilmuwan, baik lokal maupun internasional, serta perusahaan untuk mempresentasikan penemuan dan inovasi mereka di tingkat internasional. Tujuan dari kegiatan ini yaitu mengapresiasi orang-orang yang yang mendedikasikan diri dalam mencipatakan ide-ide baru dan cemerlang untuk kebutuhan manusia dengan berbagai pakar ilmu masing-masing di bidang mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia Inventors Day juga berfungsi membantu para inventor mempersiapkan dan mengembangkan produk untuk komersialisasi melalui peluang inkubasi, menambah jaringan koneksi, serta hubungan investasi. Dalam kegiatan ini, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila (FFUP) berkolaborasi dengan PT Natura Nuswantara Nirmala (Nucleus Farma/NF) dengan tim yang terlibat ialah Prof. Dr. apt. Syamsudin, M.Biomed. (FFUP); Dr. apt. Greesty Finotory Swandiny, M.Farm. (FFUP); Dr. (cand). Edward Basilianus, SE., MM. (NF); Sucipto Kokadir, BSC (NF); Henryanto Komala, BSC., MBA. (NF); Richie Lapian (NF); apt. Nur Anita Septiani, S.Farm. (NF); Vinessa Gracia Putri, S.Farm. (NF).

"Inovasi yang dibawa sebanyak tiga judul yaitu Polyherbal from Channa striata, Moringa oleifera and Curcuma xanthorrhiza for stunting prevention (Onoiwa for kids), A nature aphrodisiac from polyherbal (Onogra), dan Sticophus variegatus extract for helps relieve joint pain (Onogate Forte)," ungkap Syamsudin dalam keterangan tertulis, Rabu (20/9/2023).

Dari ketiga judul tersebut, tim kolaborator sukses memborong prestasi kejuaraan dengan berbagai kategori. Prestasi tersebut berupa 3 gold medal (untuk seluruh judul yang dibawakan), 1 special awards (Onogra), dan 1 grand prize (Onoiwa mx for kids).

Dari kegiatan itu, besar harapan kolaborasi aktif ini terus berkarya serta berinovasi untuk produk unggul yang dapat bersaing di kancah nasional dan internasional, khususnya berkontribusi dalam bidang kesehatan. Dukungan penuh dari mitra industri sangat berperan penting dalam komersialisasi hasil-hasil riset para peneliti dari akademisi. (Z-2)