Menikmati Keindahan Pantai Parangtritis dari Obelix Sea View

DESTINASI wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta bertambah dengan kehadiran Obelix Sea View. Terletak di tengah-tengah bukit yang indah di sisi timur Pantai Parangtritis, Obelix Sea View berlokasi di Dusun Watugupit, Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY.

Destinasi wisata ini menawarkan paduan pemandangan Pantai Parangtritis dan Samudra Hindia dari ketinggian bukit. Keunikan tempat ini terletak pada daya tariknya bagi para pecinta sunset, yang dapat menyaksikan keindahan warna keemasan matahari saat terbenam di cakrawala menciptakan pantulan memukau di permukaan laut.

Namun, Obelix Sea View tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang memukau, melainkan juga berbagai atraksi dan fasilitas modern yang menarik, menjadikannya destinasi yang wajib dikunjungi oleh keluarga dan teman-teman yang ingin menciptakan kenangan tak terlupakan selama perjalanan di Yogyakarta.

Dengan tagline "The Twilight Paradise", Obelix Sea View mengajak para pengunjung untuk menikmati keindahan alam sembari menjelajahi fasilitas yang disediakan.

"Pengunjung dapat menikmati panorama laut yang menakjubkan sambil menjelajahi beragam fasilitas dan berpotret ria di spot dan arena yang telah disiapkan," ujar Endang, Manager Operasional Obelix Sea View.

Spot dan arena tersebut terdapat The Nest, dengan sensasi duduk di atas jaring dengan ketinggian tebing yang tinggi. The Swing, dimana terdapat dua ayunan yaitu Single Swing dan Copule Swing dengan ketinggian 12 meter yang berada di bibir tebing sangat cocok bagi pengunjung yang bernyali besar.

Dan juga terdapat The Stair by Natasha Skin care, wahana tangga melayang di bibir tebing menghadap ke Samudra hindia dan sunset terbaik di Pantai Selatan.

Tak ketinggalan Infinity Pool dengan view sunset dan laut selatan yang luas dari atas bukit merupakan salah satu spot menarik untuk menikmati senja di Obelix Sea View.

Salah satu atraksi yang memukau adalah Mozaic Amphiteater by Natasha Skin Care, dengan tempat duduk setengah lingkaran dengan mozaic warna-warni pengunjung dapat menikmati pemandangan pantai dan matahari terbenam dalam panggung terbuka yang memukau.

"The Sky Deck menjadi tempat yang ideal untuk piknik dan berfoto dengan latar belakang yang menakjubkan," imbuh Endang.

Kolam renang di atas bukit menjadi pusat perhatian, di mana para pengunjung dapat bersantai sambil menikmati hidangan lezat dari Element Restaurant by Petit Paris Boulangerie. Bagi pecinta makanan penutup, Petit Paris Boulangerie & Gelato menawarkan aneka kue khas Perancis, kopi, dan gelato.

Para tamu juga dapat menikmati senja sambil menikmati hidangan dari Element Restaurant by Petit Paris. Selain itu, terdapat juga Food Plaza bagi yang ingin menikmati kuliner Indonesia.

Pengunjung yang ingin merasakan pengalaman unik dapat mencoba duduk di atas jaring di The Nest, atau merasakan sensasi ayunan tinggi 12 meter di The Swings. Wahana lain seperti The Stairs by Natasha Skin Care menawarkan pemandangan terbaik dari Samudra Hindia dan matahari terbenam dan masih banyak lainnya.

"Keindahan alam Pantai Parangtritis beserta atraksi pendukung terpancar dengan indah di Obelix Sea View. Kami mengundang semua orang untuk merasakan pengalaman yang luar biasa ini," kata Endang.

Salah satu highlight dan puncak acara di Obelix Sea View adalah Pertunjukan Light Show, di mana cahaya dan musik digabungkan untuk menciptakan pengalaman yang luar biasa setelah matahari terbenam.

Pertunjukan Cahaya dengan iringan musik pertama dan satu-satunya di Yogyakarta. Pengunjung akan dibawa dalam perjalanan visual yang mengesankan, meninggalkan kesan tak terlupakan.

Obelix Sea View juga menyediakan fasilitas umum seperti musholla, gift shop, live DJ, parking zone, layanan shuttle untuk mengakomodasi kebutuhan dan hiburan pengunjung. Dengan lahan parkir yang luas, pengunjung dapat merasa nyaman dan puas selama berada di destinasi ini.

Obelix Sea View buka setiap hari dengan jam operasional pukul 09.00-21.00 WIB dari senin-Jumat dengan harga tiket Rp30 ribu. Sedangkan pada hari Sabtu, Minggu dan libur nasional buka pukul 08.00-22.00 WIB dengan harga tiket Rp40 ribu. (Z-5)