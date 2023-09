PDC Fasilitasi Penyandang Disabilitas di Bengkalis Dapatkan SIM

PT Patra Drilling Contractor membantu penyandang disabilitas di wilayah Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara gratis.

Kegiatan yang masuk dalam program tanggung jawab sosial (CSR) itu sekaligus untuk memperingari hari kemerdekaan Indonesia. Program itu juga berkolaborasi dengan Satlantas Polres Bengkalis.

Sebanyak 22 penyandang disabilitas dinyatakan lulus berkendara dan bisa mendapatkan SIM. Penyerahan SIM disaksikan juga oleh Direktur Utama PDC Faried Iskandar Dozyn dan Asisten II Pemkab Bengkalis Salman Alfarizi, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Faried Iskandar Dozyn mengatakan, fasilitasi itu dalam rangka untuk memenuhi perlengkapan berkas dan dokumen administrasi untuk berkendaraan bagi penyandang disabilitas.



"PT PDC akan terus berupaya meningkatkan kepedulian kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat bertumbuh bersama dan memiliki kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera." ujarnya.

Ia berharap kepada penerima agar dapat menggunakan surat izin mengemudi ini sebagai mana mestinya jadi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Kepala Sekolah SLB Cendana Duri Nurfitri Elyondri mengucapkan rasa terimakasih kepada PDC dengan adanya program pembatan SIM gratis dapat diikuti antusiaspenyandangdisabilitas.

"Kami berharap kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat luas terkait hal-hal penyandang disabilitas dan semoga seluruh elemen pemerintah dan swasta juga dapat memfasilitasi kebutuhan bersosialisasi bagi penyandangdisabilitas,"ujarnya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bengkalis melalui Kanit Kamsel Aipda Rinduan menyebutkan, pihaknya mengapresiasi kegiatan pembuatan SIM untuk penyandang disabilitas ini.

"Kami akan memberikan edukasi kepada penyandang disabilitas untuk berlalu lintas yang baik. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap berlanjut. Kami dari Satlantas Polres Bengkalis selalu mendukung kegiatan ini," ucapnya.

PT PDC merupakan perusahaan penunjang industry migas di Indonesia memiliki unit usaha manpower services, service contract, food and lodging services (FLS), engineering, procurement and C=construction (EPC), trading and general services, serta transportation and logistic. (Z-5)