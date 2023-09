The Mandalika Siap Menuju Kebangkitan Wisata Olahraga

KAWASAN Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika atau The Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang dikelola PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) perusahaan member InJourney Group telah memulai perjalanan penting menuju menjadi destinasi utama wisata olahraga (sport tourism).

Melalui event Pertamina Grand Prix of Indonesia pada 13-15 Oktober 2023 mendatang di Pertamina Mandalika International Circuit, kawasan The Mandalika semakin menonjolkan diri dalam panggung global, dengan memperkenalkan dan mempromosikan The Mandalika sebagai destinasi pariwisata olahraga.

Pengembangan kawasan ini menjadi fokus yang kuat, untuk menjadikan The Mandalika yang sedang bersiap menjadi pusat perhatian dunia untuk kebangkitan sport tourism. Sport tourism merupakan konsep di mana orang bepergian ke suatu destinasi tertentu untuk berpartisipasi dalam atau menyaksikan acara olahraga. Ini adalah bentuk pariwisata yang menggabungkan olahraga, budaya, dan keindahan alam yang unik.

Indonesia, khususnya kawasan The Mandalika, dengan ciri khas budaya sasak yang dimiliki, dan keindahan alam yang menakjubkan, memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan utama dalam bidang sport tourism.

Direktur Utama ITDC Ari Respati menyampaikan, ITDC berkomitmen dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan The Mandalika sebagai destinasi sport tourism melalui berbagai program, insentif, dan investasi dalam pengembangan infrastruktur kawasan dan olahraga, untuk meningkatkan kapasitas kawasan menjadi tuan rumah acara-acara olahraga internasional lainnya.



"Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 memiliki potensi besar bagi NTB dan juga Indonesia untuk membuktikan kesiapan tuan rumah event balap motor internasional yang bergengsi dan spektakuler. Event ini juga dapat menjadi ajang kebangkitan pariwisata dan menghidupkan kembali industri pariwisata khususnya NTB dan Indonesia melalui peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan sektor ekonomi lokal, dan promosi budaya," ujar Ari dalam keterangannya, Senin (11/9).

Meski demikian, lanjut dia, perlunya kerja sama dan kolaborasi yang baik dan matang antara ITDC Group, kementerian dan lembaga (K/L), Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkab Lombok Tengah, serta masyarakat dan stakeholder lainnya untuk menyukseskan perhelatan bergengsi ini dan dapat memberikan dampak positif bagi khalayak luas.

"Talkshow hari ini, dengan tema 'Kebangkitan Sport Tourism Menuju Pentas Dunia' tentunya membutuhkan dukungan aktif dan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan akan memastikan pertumbuhan destinasi sport tourism yang berkelanjutan. Melalui promosi global yang efektif dan kemitraan yang kokoh dengan merek olahraga terkemuka, ITDC siap menjalani perjalanan menuju pentas dunia sebagai destinasi sport tourism. Hal ini juga membuka peluang investasi yang menarik di kawasan The Mandalika," pungkas Ari. (RO/I-2)