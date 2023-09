Jaga Pasokan Listrik, PLN Dukung Kesuksesan Gelaran JPJR 2023 di Belitung Timur

KEANDALAN pasokan listrik even Jelajah Pesona Jalur Rempah (JPJR) 2023 yang digelar di Lapangan Yagor, Manggar, Belitung Timur (Beltim), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), berhasil diamankan petugas PLN.

Acara JPJR 2023 yang dilaksanakan dari tanggal 2 September sampai dengan 6 September 2023 ini merupakan agenda rutin tahunan yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Beltim.

Even JPJR 2023 tersebut dibuka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga (Menparekraf) Salahudin Uno yang memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten Beltim atas terselenggaranya acara ini dan seluruh pihak yang mendukung terselengaranya acara JPJR 2023 ini.

Hadir juga Pj. Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu, Bupati Beltim Burhanudin, Bupati Belitung Sahani Saleh, Forkompimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), piahk sponsor, dan tokoh masyarakat Beltim.

Suksesnya gelaran JPJR 2023 selama lima hari ini tak lepas dari andil PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Belitung dalam menghadirkan listrik tanpa kedip di acara tersebut.

Manager PLN UP3 Belitung I Made Agus Dwi Saputra, menyampaikan PLN siap menjaga keandalan listrik dalam even lokal, nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Pulau Belitung.

"JPJR 2023 ini merupakan salah satu even yang sukses digelar dengan pasokan listrik tanpa kedip. PLN juga melayanani pemasangan kwh Penerangan Sementara (Pesta), menyiagakan petugas disisi pembangkit, jaringan dan distribusi sampai ke titik lokasi even," jelas Made.

PLN UP3 Belitung Siap Mendukung

"Menyediakan peralatan pendukung keandalan seperti Genset dan UPS Mobile. Artinya PLN UP3 Belitung siap untuk menyukseskan even-even lokal, nasional dan internasional di Pulau Belitung dari sisi kelistrikannya," ungkap Made.

Selain itu ia menyampaikan koordinasi dengan panitia penyelengara acara, event organizer, dan peserta acara sangat perlu dilakukan untuk memastikan keandalan kelistrikan.

"Agar even berjalan dengan baik komunikasi yang baikpun perlu kita bangun dengan semua yang terlibat dalam even tersebut, maka sangat penting sinergi bersama untuk mengamankan pasokan listrik disetiap even yang diselenggarakan", tambah Made.

Terima Kasih kepada PLN Dukung Kesuksesan JPJR 2023

Sementara itu Bupati Belitung Tmur Burhanudin menyampaikan ucapan terima kasih kepada PLN telah membantu menyukseskan acara JPJR 2023. Semoga PLN semakin maju dalam menyediakan tenaga listrik.

General Manager PLN Bangka Belitung, Mohammad Munief Budiman mengatakan geliat ekonomi mulai tumbuh, sektor pariwisata terus pulih dan UMKM semakin bergairah kembali di Pulau Belitung setelah tahun-tahun sebelumnya sempat turun.

Hal ini ditandai dengan adanya even-even yang terus diselenggarakan di Belitung. Sejalan dengan hal tersebut PLN juga terus mempersiapkan pasokan listrik yang cukup dan andal untuk mendukung pertumbuhan daerah dalam hal ini di Pulau Belitung.

"Berkembang dan majunya suatu daerah tidak terlepas dari kecukupan dan keandalan suplai listrik di daerah tersebut karena saat ini listrik telah menjadi kebutuhan utama dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian dan pengembangan usaha UMKM. Untuk itu PLN selaku penyedia Listrik, terus berupaya menghadirkan listrik yang andal untuk mendukung itu semua", pungkas Munief. (RO/S-4)