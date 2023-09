Raih 2 Penghargaan, Semen Gresik Siap Lanjutkan GRC

PRESTASi gemilang kembali dicatat PT Semen Gresik. Mereka berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang TOP GRC Awards 2023 yang di selenggarakan oleh majalah Top Business Indonesia di Dian Ballroom Hotel Rafles, Jakarta (6/9) lalu.

Pada ajang tahunan ini, PT Semen Gresik menyabet dua penghargaan yakni, TOP GRC Awards 2023 #5 Stars dan The Most Commited GRC Leader 2023 untuk Direktur Utama PT Semen Gresik, Muchamad Supriyadi. Senior Manager of Legal & GRC PT Semen Gresik, Ahmad Jibril, menyampaikan rasa syukur, terima kasih dan apresiasi atas pencapaian tersebut. Dia menilai, predikat ini sebagai bentuk nyata komitmen dan konsistensi perusahaan dalam menerapkan GRC (Governance, Risk Management & Compliance).

"Capaian luar biasa ini semakin mendorong kami dalam menjalankan tata Kelola perusahaan dengan baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta ikut berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional,� ungkap Ahmad Jibril dalam keterangan persnya, Kamis, (8/9).

Ia berharap dengan raihan ini menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan di semua lini.

"Selain itu, kami juga siap menghadirkan inovasi melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, demi mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan," tuturnya.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Majalah TopBusiness, M. Lutfi Handayani mengatakan bahwa TOP GRC Awards 2023 merupakan kegiatan penghargaan GRC terbesar dan bergengsi di Indonesia, penilaian dilakukan secara objektif dan independent oleh dewan juri.

"Sesuai tema tahun ini, yakni Building Resilient Future Through ESG (Environment, Social, and Governance) and GRC. Melalui kegiatan Top GRC Awards 2023, ada keinginan terus mendorong pengembangan ketahanan bisnis di masa depan, melalui pendekatan ESG dan GRC," ujar M. Lutfi.

Hal senada disampaikan Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance, Prof. Mardiasmo, menjelaskan pentingnya empat pilar dalam GCG diantaranya perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. (HT/A-1)