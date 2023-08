Mahakam Invesment Forum Kembali Digelar

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar kegiatan Mahakam Investment Forum 2023 pada kamis 31 Agustus 2023, di Jakarta. Mahakam Investment Forum merupakan suatu wadah pertemuan yang dikhususkan kepada para investor untuk bertemu dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas segala kemungkinan terjadinya investasi di wilayah Kalimantan Timur.



Kegiatan ini bertujuan untuk mengakselerasikan transformasi ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan aksesiblitas dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjangnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki visi untuk mengembangkan industri secara holistik mulai dari hulu hingga hilir.



Kalimantan Timur saat ini telah menyiapkan zona-zona strategis dan proyek yang dapat menampung investasi baik dari lokal maupun asing. Zona-zona tersebut dibuat secara terpadu dan dibangun secara komprehesif dan berdekatan dengan akses darat maupun air.



Ada 3 zona yang telah dipersiapkan oleh Pemprov Kaltim. Yaitu Zona Ekonomi Khusus, Zona Industri, dan Zona Industri Terpadu. Selain itu ada beberapa proyek strategis yang tengah atau akan berlangsung yang juga sudah dilengkapi dengan studi kelayakan awal sebagai instrument pendukung dalam memberikan kepastian bisnis ke depannya. Dan hal itu diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi.



Kegiatan yang dilaksanakan pada kamis pagi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Dra. Sri Wahyuni, M. PP yang mewakilkan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor. “Kalimantan Timur memiliki peluang dalam pengembangan ekonomi, dari hal tersebut kami berkomitmen untuk membangun transformasi ekonomi dari berbagai potensi investasi hilirisasi sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur,” ucap Sekda Prov Kaltim pada pembukaan Mahakam Investment Forum 2023.



Kegiatan ini mengangkat tema 'Blue and Green Economic Investment Toward the Sustainable Economic Development in East Kalimantan'. Percepatan transformasi ekonomi ini juga akan diimbangi dengan pelestarian lingkungan sehingga tercipta keberlanjutan ke depannya.



“Melalui forum ini kami mengharapkan dapat memfasilitasi para investor potensial yang akan melakukan investasi dalam agenda Mahakam Investment Forum yang akan berlangsung pada tanggal 26 September 2023 mendatang," lanjut Sekda Sri dalam kata sambutannya.



Untuk memperkaya materi dalam kegiatan tersebut, turut hadir Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan dari Kementerian Investasi/BKPM Noor Fuad Fitrianto, KPw Bank Indonesia Kalimantan Timur Budi Widihartanto, dan Kepala DPMPTSP Kaltim Puguh Hardjanto, Ketua KADIN Kaltim Donna Faroek serta para Duta Besar dari beberapa negara dan tamu-tamu undangan lainnya. (RO/S-1)