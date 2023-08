Prosa Gerilya, Tribut untuk I Gusti Ngurah Rai oleh Apurva Kempinski Bali

DALAM rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2023, The Apurva Kempinski Bali menggelar acara spesial. Yaitu peluncuran buku Prosa Gerilya karya Andre Syahreza, yang berupakan tribut untuk sang legenda, salah satu pahlawan hebat di Bali, I Gusti Ngurah Rai. Acara ini merupakan bagian dari 'Powerful Indonesia Festival'.

Prosa Gerilya adalah sebuah karya yang menampilkan spirit kepahlawanan I Gusti Ngurah Rai dan merayakan kontribusinya yang tak ternilai dalam sejarah kebanggaan masyarakat Bali.

Buku ini menggali kehidupan dan kontribusi I Gusti Ngurah Rai, menangkap esensi dari komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap

sejarah Bali yang membanggakan. Melalui narasi yang sederhana namun mendalam, Prosa Gerilya" menyoroti perjalanan heroik sang pahlawan yang dengan semangat tanpa padam tetap menginspirasi banyak generasi.

"Saya merasa sangat terhormat menjadi bagian dalam perayaan Powerful Indonesia Festival," ujar Andre Syahreza. "Ketika saya merefleksikan profil I Gusti Ngurah Rai yang begitu luar biasa serta dengan semangat yang tak lekang oleh waktu, saya sangat tersentuh oleh dedikasi beliau yang tak tergoyahkan untuk bangsa kita tercinta, Indonesia,'' kata Andre saat peluncuran di Studio L'Atelier by Cyril Kongo, Bali.

Menurut Andre, keberanian, komitmen yang teguh, dan pengorbanan tanpa pamrih merupakan esensi dari jiwa dan semangat bangsa Indonesia. ''Kisah-kisah dari tokoh-tokoh yang bersinar seperti ini sangat penting untuk diulas, sebagai penunjuk dan penerang perjalanan generasi kita saat ini dan yang akan datang," tambah Andre.

Pada peluncuran buku Prosa Gerilya ini juga hadir penulis buku terkemuka, Dewi Lestari Simangunson atau yang akrab dipanggil sebagai Dee. Dewi merupakan salah satu penulis Indonesia yang dihormati.

Penulis novel berseri Supernova memuji Andre yang sangat baik dalam menggali informasi perjuangan Ngurah Rai. Untuk Prosa Bergerilya, Dewi punya judul sendiri jika seandainya diadaptasi ke layar lebar, Peperangan di Surga.

Hadir juga Frischa Aswarani, seorang tokoh multitalenta, penyair, presenter, dan penyiar terkenal asal Bali. Frischa menilai bahwa saat membaca Prosa Gerilya, dirinya terbawa dalam suasana saat zaman itu. Menurut Frischa, Prosa Gerilya telah membangkitkan juga memori-memorinya tengan Bali saat dia masih kanak-kanak.

Vincent Guironnet, General Manager The Apurva Kempinski Bali merasa sangat terhormat menjadi tuan rumah peluncuran buku Prosa Gerilya sebagai bagian dari Powerful Indonesia Festival. ''Tidak hanya perayaan tokoh heroik dalam sejarah Bali, acara ini adalah refleksi semangat kolaborasi, pelestarian budaya, dan pemberdayaan yang menjadi inti dari core value yang kami anut di The Apurva Kempinski Bali," imbuhnya.

Acara penuh makna ini merupakan bagian dari Powerful Indonesia Festival, sebuah perayaan tahunan yang menampilkan esensi 'Powerful Indonesia' yang tercermin melalui seni, budaya, tradisi, warisan budaya, dan musik--tergabung menjadi satu dalam rangkaian pertunjukan

persatuan dan kreativitas yang memukau. Rentetan acara yang dimulai pada 11 Agustus 2023 ini menyatukan ansambel dinamis para maestro, seniman, kreator, dan pengrajin berbakat dalam simfoni kolaborasi yang berpuncak pada festival yang dikurasi dengan cermat. (RO/S-1)