Perluas Edukasi Investasi di Pasar Keuangan, Agrodana Futures Resmikan Cabang di Lampung

INVESTASI di pasar keuangan menjadi instrumen investasi yang belum banyak diakses oleh masyarakat Indonesia. Melihat peluang itu, pialang berjangka, Agrodana Futures memperluas edukasi investasinya dengan meresmikan kantor cabang di Bandar Lampung, Lampung.

“Dengan kantor baru ini kami ingin melayani masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya lebih baik lagi terutama untuk berinvestasi di pasar keuangan. Produk yang kami tawarkan meliputi perdagangan saham luar negeri, valuta asing serta komoditas,” tutur Laurentius Gunawa, Direktur Utama Agrodana.

Agrodana saat ini tercatat sebagai Best GOFX Broker of The Year selama 2 tahun terakhir dan memungkinkan investor untuk bertransaksi komoditas emas, minyak mentah, maupun forex dengan kontrak micro.

Selain itu, produk lain yang menarik minat investor adalah produk CFD Single Stock yang memungkinkan investor meraup keuntungan dari pergerakan harga saham perusahaan Amerika Serikat.

“CFD Single Stock memungkinkan klien mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham Apple, Amazon, Google, Netflix, McDonald, Coca Cola, dsb tanpa harus membuka rekening di luar negeri. Bertransaksi CFD Single Stock melalui Agrodana menjadi pilihan yang paling pas karena kami memiliki jumlah perusahaan terbanyak di Indonesia dan klien bisa mendapatkan dividen 100% sama seperti yang di Amerika. Di samping itu, jika klien menarik saldo profitnya, dalam 1 jam kami jamin sudah masuk ke rekening klien. Dan hingga hari ini kami terbukti satu-satunya pialang yang konsisten melakukan ini,” tambah Laurentius.

Berdasarkan data dari awal tahun hingga akhir Juli 2023, indeks saham Amerika Serikat mencatatkan kenaikan yang luar biasa, index Nasdaq 100 yang memiliki konsentrasi saham-saham perusahaan teknologi naik 45%, S&P 500 naik 20% dan Dow Jones Industrial Average naik 7%.

Beberapa perusahaan teknologi seperti Apple mencatat kenaikan 57%, Microsoft naik 40%, Google naik 49%.

Kepala Cabang Agrodana cabang Lampung Agustinus Cahyadi menegaskan, Agrodana menjalankan bisnis dengan penuh integritas, sehingga kepercayaan nasabah meningkat terus dan kami semakin berkembang.

"Jika ada perusahaan yang menawarkan janji manis dengan jaminan profit, dll maka bisa dipastikan akhirnya tidak akan indah. Nasabah akan komplain karena merasa ditipu, dan hal semacam ini adalah larangan besar bagi seluruh team Agrodana. Kami selalu memberikan edukasi ke seluruh nasabah agar literasi keuangan mereka meningkat dan kami mengundang masyarakat Lampung yang ingin belajar, mari datang ke kami, kami akan berikan edukasi hingga mereka paham, dan semuanya kami berikan dengan gratis tanpa biaya apapun," imbuhnya.

Di Kantor Cabang Agrodana Bandar Lampung, pengunjung akan melihat dua buah boneka maskot Agrodana ukuran besar yaitu Gogo the Bull dan Flexo the Shark.

”Maskot menunjukkan semangat team Agrodana. Gogo the Bull mewakili semangat bermusyawarah, rajin bekerja dan kuat serta sering diidentikkan dengan profit di pasar keuangan. Sedangkan Flexo the Shark menunjukkan focus dan efisiensi dalam bekerja sehingga hasil bisa maksimal," jelas Tommy Zhu, Direktur Agrodana. (Z-5)