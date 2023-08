Peduli Pendidikan, Semen Gresik Gelar SG Goes To School di 11 SD

DALAM mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekolah di area operasional, PT Semen Gresik melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Pilar SG Cerdas kembali menggelar kegiatan Goes to School di 11 Sekolah Dasar (SD) sekaligus menyalurkan ratusan peralatan sekolah.

Kegiatan Goes to School dilaksanakan di Kabupaten Rembang, yakni SD N 1 Tegaldowo, SD N 2 Tegaldowo SDN 3 Tegaldowo, SDN Timbrangan, SDN Pasucen, SDN 1 Kajar, SDN 2 Kajar Kecamatan Gunem, SDN Kadiwono Kecamatan Bulu. Serta di Kabupaten Blora, yakni SDN 1 Ngampel, SDN 2 Ngampel, dan MI Ath- thohiriyah ngampel.

Pada kesempatannya, Semen Gresik juga menyalurkan ratusan peralatan sekolah sebagai pelecut semangat belajar siswa. Peralatan tersebut terdiri dari berupa tas dan tumbler.

Senior Manager of Communication & CSR PT Semen Gresik, Dharma Sunyata, menuturkan bahwa kegiatan Semen Gresik Goes to School merupakan wujud dari komitmen perusahaan dalam melibatkan komunitas untuk tumbuh bersama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

"Melalui agenda ini, harapannya para siswa dapat memahami keberadaan dan kontribusi Semen Gresik di tengah masyarakat. Selain itu, juga menjadi langkah strategis perusahaan turut serta meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di sekitar area operasional perusahaan," ujarnya.

Untuk itu pihaknya menggandeng puluhan mahasiswa penerima manfaat program Beasiswa Prasejahtera Berprestasi (Best). Materi yang disampaikan pada kegiatan ini, berupa materi profil perusahaan beserta konsep industri hijau yang telah diterapkan. Materi tersebut dikemas secara fun dan interaktif sesuai dengan pemahaman anak-anak sekolah dasar.

"Bertepatan dengan peringatan HUT ke-78 RI, hal ini menjadi momen perusahaan dalam mendukung peningkatan kompetensi dan kualitas pendidikan anak bangsa," jelasnya.

Sementara itu, mahasiswa penerima manfaat beasiswa sekaligus fasilitator kegiatan, Dewa Anggar Pratama, mengatakan menjadi pengalaman yang sangat bermanfaat dan berguna dalam mengembangkan kemampuan diri. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana berbagi ilmu dan memotivasi anak-anak SD di wilayah operasional perusahaan.

"Banyak anak di desa yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Melalui program SG Goes to School, kami percaya mampu memberikan banyak manfaat dan memotivasi anak-anak dalam meraih cita-cita. Semoga kegiatan seperti ini dapat diselenggarakan secara rutin, melihat sisi kebermanfaatan," ujarnya. (HT/A-1)