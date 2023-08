Dukung Indonesia Bebas Sampah, Paiton Energy Gelar Bersih Pantai

SEBAGAI bagian dari rangkaian kegiatan merayakan Hari Kemerdekaan RI tahun ini, serta langkah awal menuju pencapaian target Indonesia Bebas Sampah 2025, PT Paiton Energy (PE) dan PT Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) menggelar kegiatan Bersih Pantai (Coastal Clean Up).

Kegiatan itu juga menjadi momentum penting dalam mensosialisasikan pentingnya pengelolaan limbah rumah tangga dan penggunaan produk ramah lingkungan yang melibatkan partisipasi dari berbagai komunitas.

Kali ini pembersihan pantai digelar di Pesisir Pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Kegiatan bersih pantai itu bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan pesisir serta menumbuhkan kesadaran bersama bahwa sampah di pesisir memberikan dampak buruk bagi perkembangan biota dan ekosistem laut. Padahal kelestarian biota dan ekosistem laut salah satu kunci untuk mitigasi perubahan iklim.

Wakil Bupati Situbondo Khoirani menegaskan pentingnya melestarikan alam untuk generasi penerus menjadi komitmen bersama pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan baik.

“Dalam hal ini pemerintah Situbondo mendukung penuh program Indonesia Bebas Sampah,” katanya.

Senior Chemist and Environmental Engineer PT POMI Erwan Yulianto mengatakan kegiatan pembersihan lingkungan pantai memiliki peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem laut.

“Setiap individu juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sampahnya sendiri untuk mengurangi polusi terhadap lingkungan,” katanya.

Kegiatan Coastal Clean Up yang berhasil mengumpulkan 7,5 ton sampah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Wakil Bupati Situbondo, Management PT PE and POMI, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, Camat Banyuglugur, Ketua TP-PKK Situbondo, Ketua DWP Situbondo, Kapolsek Besuki, Danramil Besuki, Komunitas Bank Sampah Banyuglugur, Mahasiswa, Lembaga Pendidikan, dan masyarakat umum.

Di samping itu, relawan dan komunitas pegiat lingkungan, seperti Pramuka, komunitas Bank Sampah Banyuglugur, dan MTSN 1 Probolinggo, turut berperan aktif dalam aksi ini.

Melalui kolaborasi yang erat, kegiatan ini menjadi langkah awal yang berarti dalam memajukan visi Indonesia Bebas Sampah 2025 sembari merayakan semangat kemerdekaan.

Paiton Energy dan POMI juga berpartisipasi dalam Indonesia Climate Change Expo & Forum 2023. Perusahaan antara lain mensosialisasikan pengolahan limbah rumah tangga dan pembuatan produk ramah lingkungan yang melibatkan komunitas masyarakat.

Indonesia Climate Change Expo & Forum 2023, yang diselenggarakan bersama Indonesia Youth Climate Summit pada 6-9 Juli 2023, di Surabaya, Jawa Timur, merupakan forum perubahan iklim terbesar di Indonesia. Kegiatan ini menjadi ruang informasi dan sosialisasi bagi seluruh pemangku kepentingan perubahan iklim.

Chief Financial Officer PT Paiton Energy Bayu Widyanto mengatakan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam penanganan perubahan iklim karena masyarakat dapat menjadi yang pertama yang terkena dampak dan menjadi yang pertama memberikan respons terhadap dampak tersebut.

“Aksi antisipatif masyarakat dan semua pihak berupa mitigasi dan adaptasi menjadi kata kunci untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Hal ini diakui sebagai solusi utama untuk mengurangi dampak perubahan iklim,” kata Bayu Widyanto.

Di Indonesia Climate Change Expo & Forum 2023, PE-POMI juga mempromosikan beberapa program Corporate Social Responsibility (CSR) berkelanjutan yang telah dilaksanakan untuk membangun kesadaran generasi muda, membangun dialog, dan ajang pembelajaran bersama bagi semua pihak, antara lain: Popok To The Pot: From Waste to Best, Ecobrick, dan Sustainable Product.

PE-POMI memajang program Sustainable Product yang mendorong pengembangan produk berkelanjutan dari bahan lokal dan hasil pengolahan limbah.

Human Resources Manager PT Paiton Energy Rochman Hidayat mengatakan partisipasi PE-POMI di acara ini adalah kontribusi nyata sebagai bagian dari komitmen untuk pembangunan rendah karbon dan upaya mencegah kenaikan suhu global di bawah 2°C.

“Perusahaan sangat mengapresiasi acara ini yang memberikan kesempatan bagi komunitas dan generasi muda untuk berdiskusi dan bertukar pendapat terkait isu-isu perubahan iklim,” kata dia.

Paiton Energy akan terus berupaya meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan melalui praktik bisnis yang berkelanjutan dan inisiatif peningkatan kinerja lingkungan yang berkelanjutan. Perusahaan mensinergikan kegiatan penanganan perubahan iklim melalui Program Paiton bErsiNERGY.

Paiton Energy telah melaksanakan program CSR sejak tahun 2000 yang dirancang setiap tahun, dan dipantau oleh Komite Pengembangan Masyarakat. Program dikategorikan dalam tiga fokus yaitu mendukung keberlanjutan Perusahaan (pembangkit), keberlanjutan sosial ekonomi, serta keberlanjutan energi dan lingkungan. (Z-5)