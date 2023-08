Dukung Pengobatan Kaki Pengkor 250 Nakes-Scrb Gelar Charity Run

THE Scrub Project (Scrb) bersama 250 tenaga kesehatan (nakes) dan mahasiswa jurusan Kesehatan menggelar medical run bertemakan ‘From Hero to Hero: The Dream Run’ Minggu (13/8) lalu. Acara olahraga bersama lari sepanjang 7 kilometer ini dimulai dari Chillax di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta.

Scrb adalah brand medical scrub yang didirikan sejak tahun 2020 dan berkomitmen untuk mengutamakan kenyamanan nakes/tenaga kesehatan dalam bekerja agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dibuat oleh dua dokter yang benar-benar memahami scrub medis seperti apa yang dibutuhkan oleh para nakes, Scrb memasarkan produk scrub yang diklaim profesional, fashionable, functional & comfortable.

Co-founder Scrb sekaligus penyelenggara medical run ‘From Hero to Hero: The Dream Run’ Hansens Yansah mengatakan, acara charity run tersebut melibatkan ratusan nakes dan kolega, dengan tujuan beramal kepada pasien clubfoot/kaki pengkor.

Nantinya, sebesar 50% biaya registrasi yang terkumpul atau lebih dari Rp10 juta, akan disumbangkan kepada pasien kaki pengkor di Nias, Sumatera Utara.

From Hero to Hero: The Dream Run aadalah sebuah acara untuk merayakan para medical heroes dan menginspirasi untuk terlibat dalam mendukung sebuah tujuan yang penting. Salah satunya adalah mengumpulkan dana yang akan didonasikan kepada organisasi Doctorshare untuk mendukung program Clubfoot atau kaki pengkor.

Dana yang didonasikan sebesar Rp 10.260.000. Melalui acara ini, Scrb: The Scrub Project berharap tidak hanya meningkatkan kesadaran untuk membantu sesama, tetapi juga membentuk rasa komunitas dan kebersamaan di antara para peserta yang berkumpul untuk mendukung tujuan yang sama, baik para tenaga kesehatan beserta para keluarga dan kerabat.

Momen penyelenggaraan acara ini berdekatan dengan ulang tahun SCRB: The Scrub Project yang ke-3, yakni 8 Agustus.

Acara ini juga dilengkapi talkshow ‘Healthcare and Beyond: From Entrepreneurship to Philanthropy’ yang menghadirkan pembicara-pembicara inspiratif yaitu: dr. Irzan Nurman, MSc, EPC, QWP, FINEM; Elisa Jonatan S.ked. MedSci; dr. Alvin Saputra dan dr. Lucrezia Renata, Sp. PD. Tema pembicaraan meliputi perjalanan dunia kewirausahaan hingga filantropi dalam bidang kesehatan.

Tak ketinggalan, ajang lari ini dimeriahkan dengan mini bazaar yang menghadirkan para brand berkecimpung di seputar dunia medis, dan brand yang dimiliki oleh para nakes.

“Kami harapkan agar Scrb dapat terus menjaga dan mempererat community heroes, para tenaga kesehatan yang berkontribusi besar dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Scrb is the living proof of your dedication and commitment to all healthcare professionals. Scrb berkomitmen untuk menjadi support system bagi nakes di manapun mereka mengabdi,” ungkapnya. (Z-10)