Harga Bahan Kebutuhan Pokok Fluktuatif di Klaten

HARGA bahan pokok di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah, kini masih fluktuatif pekan ini. Sementara, pasokan dan ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat aman terkendali.

Pantauan Media Indonesia di Pasar Gedhe Klaten, Selasa (15/8), harga telur ayam menunjukkan trend penurunan. Pun, komoditas bawang merah dan bawang putih.

Harga telur turun Rp1.000 dari Rp29.000 menjadi Rp28.000 per kg, bawang merah yang semula Rp28.000 per kg turun menjadi Rp26.000 per kg, dan bawang putih turun Rp1.000 menjadi Rp34.000 per kg.

Untuk harga cabai masih fluktuatif. Saat ini, harga cabai merah besar naik Rp5.000 menjadi Rp35.000 per kg. Tapi, cabai rawit merah stabil Rp40.000 per kg dan cabai merah keriting tetap Rp35.000 per kg.

Komoditas bahan pangan lainnya yang stabil, yakni daging sapi tetap Rp120.000 per kg, daging ayam Rp34.000 per kg, gula pasir Rp13.500 per kg, minyak goreng Minyakkita Rp14.000 per liter, dan beras Rp12.000 per kg.

Salah satu pedagang di kios Pasar Gedhe Klaten, Slamet, mengatakan bahwa harga telur ayam cenderung turun. Harga sekarang Rp28.000 per kg atau turun Rp2.000 dari dua pekan lalu.

"Harga telur di pasar mulai turun. Karena, harga di peternak ayam petelur juga sudah turun. Pun, pasokan telur ke pasar melimpah. Lihat, sekarang ketersediaan telur di pedagang pasar banyak," ujarnya.

Penurunan harga bawang merah dan bawang putih, juga dipengaruhi pasokan ke pasar yang melimpah. Meski harga saat ini hanya turun Rp1.000-Rp2.000 per kg.

"Memang, harga bahan pokok di pasar masih fluktuatif, terutama komoditas bawang merah dan bawang putih. Kalau beras stabil tinggi dan belum turun hingga pekan ini," kata Triyanti, pedagang. (Z-6)