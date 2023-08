Pangeran Tour Gelar Umrah Bareng Habib Jindan

PANGERAN Tour and Travel sukses menyiapkan program Umrah Bareng Habib Jindan. Program biro penyelenggara umrah dan tur berbasis di Surabaya yang ditawarkan tersebut mendapat sambutan luar biasa dan fully booked.

Menurut CEO Pangeran Tour and Travel, Andik Setiawan, Habib Jindan merupakan sosok panutan saat ini yang tausiahnya membuat teduh di hati umat. "Alhamdulillah, program Umrah Bareng Habib Jindan mendapat respons luar biasa dari calon jemaah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (13/8/2023).

Animo yang luar biasa itu menunjukkan bahwa program yang disiapkan Pangeran Tour and Travel memang berbeda dengan biro umrah pada umumnya. Setiap program dihadirkan dengan cara berbeda dan keren, baik dari paket umrah maupun tambahannya atau umrah plus.

"Sebenarnya Saudi Arabia tidak hanya memiliki potensi wisata jejak Nabi dan Rasul yang biasa ditawarkan biro umrah. Saat ini, Pemerintah Saudi getol membangun bisnis wisata alam yang sangat indah, keren, dan layak menjadi tujuan wisata bagi calon jemaah. Pemerintah sudah menyiapkan akomodasi dan transportasi serbacanggih dipadukan dengan objek alam sangat indah. Hal-hal seperti inilah yang juga perlu diketahui para jemaah usai mereka beribadah umrah lewat program City Tour," paparnya.

Andik mencontohkan pihaknya menawarkan program Umrah Plus Al Ula. Program ini juga mendapat respons luar biasa dari calon jemaah karena memang tempatnya bagus dan berbeda dengan city tour yang dihadirkan pihak lain. "Jika ke Al Ula, Anda berasa seperti wisata di Amerika. Itu sebabnya kami membuat paket-paket umrah plus yang berbeda seperti umrah plus Amerika, umrah plus Al Ula, umroh plus Yaman, umrah plus Turki," lanjut Andik.

Dengan paket umrah yang ditawarkan tersebut, calon jemaah akan mendapatkan pengalaman religi yang luar biasa dan berbeda. Harapannya, jemaah tidak hanya khusyu saat berumrah tetapi juga menikmati keagungan Allah SWT lewat city tour kekinian. (Z-2)