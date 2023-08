Peringati Dies Natalis, Polbangtan Dorong Sinergisitas dengan Mitra

PUNCAK peringatan Dies Natalis ke-5 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yo-Ma) berlangsung sangat meriah. Berlokasi di Kampus Pertanian Yogyakarta, rangkaian peringatan Dies Natalis ditutup dengan berbagai acara yang melibatkan berbagai pihak di antaranya mitra lembaga, dunia usaha dunia industri dan dunia kerja (Dudika), serta masyarakat luas.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berharap peringatan Dies Natalis ini dapat menjadi momen bagi Polbangtan Yo-Ma untuk terus berinovasi.

"Pertanian tidak bisa digarap dengan cara yang begitu-begitu saja. Harus ada inovasi. Pertanian pun harus digarap dengan cara-cara modern sehingga produktivitas bisa ditingkatkan dan ketahanan pangan dapat terus terjaga," sebut Syahrul.

Sementara itu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi, mengatakan, tantangan yang harus dijawab Polbangtan Yo-Ma adalah menghadirkan SDM-SDM berkualitas.

"Faktor terpenting dalam pertanian adalah SDM. Oleh karena itu, kita harus terus menghasilkan SDM berkualitas. SDM yang ada pun terus kita tingkatkan kapasitas dan kemampuannya," tutur Dedi dalam keterangannya, Sabtu (12/8).

Ia menambahkan, dunia pendidikan seperti Polbangtan Yo-Ma harus menjadi yang terdepan untuk menghasilkan SDM pertanian yang unggul.

"Tidak hanya unggul, SDM pertanian juga harus siap bersaing di dunia industri. Pertanian harus memiliki SDM terbaik untuk sektor ini dari hulu hingga ke hilir," katanya.



Direktur Polbangtan Yo-Ma, Bambang Sudarmanto, mengatakan bahwa melalui momentum perayaan ini merupakan salah satu upaya Polbangtan Yo-Ma untuk mempererat sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama mitra dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (Dudika).

“Keterlibatan dunia usaha dunia industri dan dunia kerja dalam mendukung kegiatan akademik di Polbangtan Yo-Ma sangat luar biasa. Pelaksanaan magang, PKL yang dikemas melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pelaksanaan tugas akhir, penyediaan tenaga pengajar dan praktisi bahkan sampai pada kontribusi pada public hearing peninjauan kurikulum dan rekrutmen,” ucap Bambang.

Oleh karena itu, ia mengucapkan terima kasih dan berharap sinergisitas ini bisa terjaling dengan lebih erat lagi antara Polbangtan Yoma dan Dudika.

Mengusung tema 'Unity in Diversity From Polbangtan for Indonesia', kegiatan upacara penutup sekaligus dirangkai dengan kegiatan bazar kewirausahaan dan launching Cafe Tamtani besutan Laboratorium Agribisnis Polbangtan Yo-Ma.

“Pada kesempatan kali ini sekaligus kami jadikan mimbar ekspresi bagi sivitas akademika Polbangtan Yo-Ma. Selain penampilan seni budaya yang sifatnya rekreatif juga ada bazar kewirausahaan dan opening Cafe Tamtani sebagai ajang unjuk gigi produk-produk kewirausahaan mahasiswa dan juga sarana edukasi ke masyarakat luas,” pungkas Bambang. (RO/I-2)