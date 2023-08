Digital Center Hadir di Batam Dukung Ekosistem Digital

BATAM merupakan kota penghubung antarpulau, antarnegara, dan antarbenua, serta salah satu kota bisnis tersibuk di barat Indonesia. Selain posisi geografisnya yang strategis, Batam sangat tepat menjadi pusat ekosistem digital baru, karena sudah memiliki infrastruktur pendukung yang lengkap, seperti bandara, pelabuhan, listrik, broadband, dan perguruan tinggi berkualitas.

Batam juga sudah lama menjadi pusat peradaban pulau-pulau di sekitarnya yang sangat menentukan kemajuan teknologi dan masa depan generasi Batam. Tidak heran sentra-sentra bisnis di Batam tumbuh seperti di wilayah-wilayah industri lainnya di Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Digital Center Batam mulai beroperasi Agustus ini. Setelah hadir di wilayah Jakarta, Bali, Batam, Surabaya, dan Bandung, Batam menjadi kota kelima kehadiran Digital Center.

"Banyak Harapan yang kami letakkan di tanah Melayu demi meneruskan perjuangan Laksamana Hang Nadim sebagai Pahlawan Nasional daerah ini untuk menjadikan Batam sebagai The Center of Heart," kata Brenda Regina Hansen, President Director of Board Digital Center Batam, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/8/2023).

Jika selama ini kebutuhan sumber daya digital lebih banyak didatangkan dari Pulau Jawa, kini Digital Center Batam siap mencetak talenta-talenta digital dengan bimbingan tenaga ahli berpengalaman. Digital Center Batam akan fokus pada program–program digital yang paling dibutuhkan dunia bisnis, di antaranya teknologi blockchain dan robotic process automation.

Teknologi blockchain ialah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai.

Robotic process automation (RPA) adalah teknologi yang memungkinkan perangkat lunak komputer meniru tindakan yang biasanya dilakukan manusia yang berinteraksi dengan sistem digital untuk melakukan tugas dan proses bisnis yang sederhana dan berulang. Kedua teknologi tersebut diprediksi menjadi salah satu teknologi unggulan yang dibutuhkan dunis bisnis di masa mendatang.

Dengan program yang sistematis, update, serta didukung tenaga ahli berpengalaman, Digital Center Batam yakin dapat mendukung terpenuhi kebutuhan talenta digital dan membuka lebih banyak peluang kerja di Batam dan sekitarnya serta menjadi katalis perubahan menuju era masyarakat digital Indonesia. (Z-2)