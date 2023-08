Gubernur Berharap Lampung Post Terus Menginspirasi

GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi surat kabar Lampung Post (Lampost) yang memasuki usia 49 tahun tetap menjadi media penyambung inspirasi masyarakat Lampung.

"Sekali lagi saya apresiasi Lampung Post tidak mudah tergoda, tegak lurus, selalu menyatakan apa adanya. Ketika ada kelemahan, ketika ada kesalahan, Lampost cepat melakukan koreksi, tetapi tidak kenimbulkan permusuhan," kata Arinal Djunaidi pada acara Syukuran HUT ke-49 Lampung Post di Kantor Lampung Post, Rajabasa, Lampung Selatan, Kamis (10/9).

Ia menilai menjelang setengah abad Lampung Post di Provinsi Lampung telah bertransformasi menjadi media konvergensi.

"Sejak awal berdiri sampai hampir setengah abad menjadi media konvergensi, lampung post hari ini hadir tidak hanya koran cetak, tapi berita portal, televisi hingga medsos, dengan berbagai platform yang ada semoga dapat terus menginspirasi," ujar Arinal.

Ia mengemukakan saat ini ekonomi Lampung tumbuh 8,15%. Ia menilai, peran Lampung Post membuktikan atau mengkaji pertumbuhan ekonomi tersebut untuk dijelaskan kepada masyarakat.

Ketua KONI Lampung itu mengajak seluruh pihak untuk selalu menjaga keamanan, kenyamanan. Hal itu dinilainya penting untuk iklim investasi Lampung agar lebih meningkat.

"Saya juga sudah bangun komunikasi untuk membangun Rumah Sakit (RS) Internasional, Krakatau Park dan Krui Pro dari sektor pariwisata kita sehingga bisa menjadi pariwisata yang berkelas dunia," kata dia.

Ia menjelaskan perkembangan dan kemajuan potensi komoditas lokal di Lampung di tingkat nasional beberapa di antaranya di tingkat teratas, di antaranya singkong dan gula. Ia berharap hal itu dapat terus ditingkatkan dan perlu dukungan serta peran media untuk menginformasikan dan menginspirasi masyarakat.

Melaju bersama

Sebelumnya, Pemimpin Perusahaan Iskandar Zulkarnain mengungkapkan tema HUT ke-49 Lampung Post bertemakan "Melaju Bersama".

Pada perayaan HUT yang berlangsung pada 8-10 Agustus 2023, kata Iskandar, dilakukan sejumlah acara, di antaranya pemberian penghargaan publikasi terbanyak kepada pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan perusahaan, lembaga pendidikan.

Penghargaan tersebut antara lain diberikan kepada Gubernur Lampung sebagai Best governance transition, DPRD Lampung Tengah Best Mediator dan Pemkot Bandar Lampung Best Concern Goverment.

Penghargaan juga diberikan kepada Bank Syariah Indonesia sebagai Best Bank Adaptability Transitions, Bank Mandiri Best Security Service Transitions, Bank Lampung Best Public Helper Programs, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Best UMKM Energy Transitions.

Selain itu, penghargaan diberikan kepada perguruan tinggi, yakni Universitas Lampung sebagai BestUniversity Graduations Transitions, Teknokrat Best Academic Research System Transitions, dan UIN Raden Intan Lampung Best Academic Creativity Energy



Pada HUT Lampung Post juga diselenggarakan diskusi kesehatan, donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan ditutup dengan khatam Alquran oleh anak yatim.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Masa Kini Mandiri (penerbit Lampung Post), Gaudensius Suhardi menjelaskan tema HUT ke-49 Lampung Post "Melaju Bersama". Gaudens mengutip Undang Undang Pers yang menyebutkan pers tidak hanya tentang idealisme tetapi sebagai lembaga ekonomi harus meningkatkan kualitas bisnis.

"Idealisme dan kualitas bisnis harus berjalan bersama.'

Terkait idealisme, lanjutnya, dalam UU Pers ada empat fungsi pers yaitu informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Menurut dia, saat ini banyak lembaga pers yang mengedepankan kontrol sosial yang lebih melihat pada sisi kesalahan, berbeda dengan Lampung Post yang lebih mengedepankan fungsi pendidikan.

"Karena itu Lampung Post kehadirannya harus benar-benar di rasakan masyarakat Lampung. Dan dianggap berhasil kalau mengangkat fungsi pendidikan,"

Direktur Utama Media Indonesia itu juga mengatakan terkait idealisme, Lampung Post terus menerus melakukan inovasi karena hakekat dari bisnis pers adalah kreativitas.

"Tanpa kreativitas, tanpa kecerdasan, pers tidak akan menjadi apa-apa," pungkasnya. (Z-5)