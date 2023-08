Kue Bulan Panggang dengan Tujuh Varian dan Rendah Gula

MASYARAKAT Tionghoa biasanya merayakan Festival Pertengahan Musim Gugur sebagai salah satu momen istimewa yang dinanti setiap tahun untuk berkumpul dengan keluarga dan orang terkasih sekaligus sebagai bentuk ucapan syukur pada leluhur. Untuk memeriahkan festival ini, kue bulan disajikan di tengah kehangatan suasana kumpul keluarga atau sebagai bingkisan bagi orang terkasih, dan menjadi tradisi yang tak lekang oleh waktu. Karenanya, La Patisserie dari Sheraton Surabaya turut memeriahkan festival ini dengan menyajikan koleksi kue bulan panggang premium.

Koleksi kue bulan kreasi La Patisserie yang dilansir tahun ini menggabungkan kekayaan tradisi dengan sentuhan inovasi. La Patisserie menyajikan tujuh varian rasa otentik yang memikat, seperti durian, matcha, coffee mocha, portuguese custard, white lotus, tausa (red bean), dan black sesame. Bagi mereka yang ingin menikmati kelezatan kue bulan tetapi khawatir dengan kadar gula, La Patisserie menyiapkan pilihan rendah gula untuk varian white lotus, tausa (red bead), dan black sesame. Koleksi tersedia dalam dua pilihan yang sarat makna simbolik khas perayaan Festival Musim Gugur, yakni full-moon dan moon rabbit.

Director of Marketing Communication Complex Sheraton Surabaya Hotel & Towers and Four Points by Sheraton Surabaya, Birgitta Mone, mengungkapkan pihaknya mengajak semua orang untuk melengkapi dan memeriahkan semangat momen festival ini bersama keluarga, teman, dan kerabat terkasih dengan koleksi kue bulan premium ala La Patisserie. "Tiap elemen yang ada dalam koleksi ini, mulai dari varian rasa, pilihan warna, serta bentuk kemasan kami siapkan dengan penuh ketulusan, merepresentasikan makna kultur yang mendalam," ujar Brigitta dalam keterangan tertulis, Rabu (9/8/2023).

Kemasan full-moon berbentuk bulat berwarna kuning keemasan dengan aksen hitam yang melambangkan bulan purnama sebagai simbol kesempurnaan dan kemakmuran. Kemasan ini berisi empat kue bulan panggang ukuran besar, Pembeli dapat memilih kue bulan dengan atau tanpa kuning telur asin, serta varian rasa baru khas Asia Tenggara, yaitu durian yang menggunakan buah durian asli.

Pembeli juga dapat memilih varian dengan kemasan moon rabbit berupa kotak menawan berwarna merah dengan aksen kelinci berwarna emas yang melambangkan semangat festival, keberuntungan, dan kebahagiaan. Kemasan moon rabbit berisi enam kue bulan panggang ukuran reguler yang lezat dan tidak mengandung kuning telur asin. Sebagai pelengkap, La Patisserie juga menyajikan dua pilihan kulit kue bulan yang menambah kesan mewah, yakni kemasan reguler berwarna kuning keemasan dan kemasan black-gold yang mengandung activated charcoal dengan taburan bubuk emas di bagian atas.

Bagi penggemar yang ingin mencicipi inovasi istimewa dari La Patiserrie dapat mendatangi booth Sheraton Surabaya di Tunjungan Plaza 4 lantai 5 mulai 1-15 Agustus 2023 dan dapatkan promo diskon early bird sebesar 20%. Semua pilihan koleksi kue bulan premium ini bisa dipesan hingga akhir September 2023 dengan harga mulai Rp988.000 untuk kemasan full-moon dan Rp648.000 untuk moon rabbit. (Z-2)