CIMB Niaga Tebar Inspirasi Lewat Kejar Mimpi Goes To School di Palembang

Sebagai wujud kepedulian dan dukungan kepada para siswa dan sekolah di berbagai daerah, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) melalui gerakan sosial Kejar Mimpi kembali menyelenggarakan Kejar Mimpi Goes To School.

Kegiatan kesukarelawanan (volunteerism) kali ini berupa renovasi sekolah, donasi, dan pembelajaran yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Islam Teladan, Palembang, Sumatera Selatan.

Turut hadir sebagai relawan (volunteer) dalam kegiatan ini antara lain Chief of Network & Digital Banking CIMB Niaga Budiman Tanjung, Head of Marketing, Brand and Customer Experience CIMB Niaga Toni Darusman, Head of Region - Sumatera CIMB Niaga Maya Sartika, serta Brand Ambassador CIMB Niaga Cut Mini.

Dalam acara ini, para relawan (volunteer) antusias melakukan berbagai aktivitas, mulai dari merapikan dan mengecat sekolah, mengajar bahasa Inggris dan literasi keuangan, hingga memberikan donasi Program Sejuta Buku, donasi Dana Kebajikan dari nasabah CIMB Niaga Syariah, serta bantuan fasilitas penunjang pendidikan lainnya.

Untuk menghibur para siswa, pada kesempatan tersebut Brand Ambassador CIMB Niaga Cut Mini juga mendongengkan kisah-kisah inspiratif yang mengajak seluruh siswa agar giat belajar dan semangat dalam mengejar cita-cita. Di sela kegiatan untuk para siswa, CIMB Niaga juga menyelenggarakan Parenting Class bagi orang tua yang dibimbing langsung oleh psikolog.

Chief of Network & Digital Banking CIMB Niaga Budiman Tanjung menyatakan, Kejar Mimpi Goes To School bertujuan untuk membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan sarana dan fasilitas pendidikan. Dengan bantuan tersebut diharapkan ruang-ruang kelas dan lingkungan sekolah semakin kondusif untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga para siswa lebih semangat dan terinspirasi untuk terus berprestasi dalam kegiatan positif.

Palembang dipilih sebagai kota pertama Kejar Mimpi Goes To School tahun ini karena merupakan salah satu kota potensial bagi CIMB Niaga untuk hadir berkontribusi sehingga menjadi Bank pilihan nasabah. Sebelumnya, pada 2018 dan 2019 kegiatan ini telah dilaksanakan di 13 kota dengan lebih dari 1.600 siswa sebagai penerima manfaat.

“Melalui kegiatan ini CIMB Niaga ingin ikut berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi adik-adik di Madrasah Ibtidaiyah Islam Teladan Palembang. Kami berharap, beragam kegiatan yang kami lakukan ini dapat meningkatkan semangat para siswa untuk mengejar mimpi-mimpinya menjadi nyata,” kata Budiman pada acara Kejar Mimpi Goes To School di Palembang, Kamis (3/8).

Seperti diketahui, Kejar Mimpi Goes To School merupakan bagian dari gerakan Kejar Mimpi yang diinisiasi CIMB Niaga sejak 2017 untuk menyebarluaskan semangat positif dan terus mengejar mimpi di kalangan anak muda di Indonesia. Gerakan ini kini telah berkembang menjadi tiga segmen yaitu anak muda, keluarga, dan bisnis.

Saat ini Kejar Mimpi memiliki 35 komunitas yang tersebar di 35 kota di Indonesia dengan 800 anggota aktif di seluruh Indonesia, telah melaksanakan lebih dari 800 kegiatan sosial, dan menginspirasi lebih dari 130.000 masyarakat Indonesia.

“Ke depan kami akan terus memperluas jangkauan program Kejar Mimpi Goes To School ke sekolah-sekolah lain sehingga lebih banyak sekolah dan siswa yang terbantu. Hal ini sejalan dengan komitmen CIMB Niaga untuk terus tumbuh berkembang dan memberikan manfaat yang luas untuk masyarakat Indonesia,” tutup Budiman. (RO/E-1)