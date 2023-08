Sambut Kemerdekaan, Penyelenggara Umrah di Surabaya Berikan Promo

MENYAMBUT HUT ke-78 Kemerdekaan RI, Pangeran Tour and Travel yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur, memberikan promo spesial bagi mereka yang ingin beribadah umrah. Promo spesial berupa diskon Rp4.500.000 diperuntukan bagi anggota TNI, Polri, veteran, guru, dan jurnalis yang mendaftar selama Agustus 2023.

CEO Pangeran Tour and Travel, Andik Setiawan, mengatakan, promo spesial ini untuk keberangkatan umrah pada September, Oktober, November, dan Desember 2023. "Karena paket umrah untuk Agustus ini sudah fully booked. Promo spesial yang diberikan Pangeran Tour ini sebagai bentuk penghargaan kepada para pahlawan sekaligus meramaikan HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Promo ini juga apresiasi bagi anggota TNI, Polri, veteran, guru, dan jurnalis yang kami anggap mereka memiliki kontribusi luar biasa dalam membangun dan menjaga bangsa dan negara ini hingga situasinya selalu aman dan kondusif," ungkap Andik dalam keterangan tertulis, Senin (7/8/2023).

Untuk bisa mendapatkan promo spesial, papar Andik, calon jemaah dapat menunjukkan ID pengenal TNI, Polri, ID guru, atau identitas pers. Jumlah kursi terbatas hanya berlaku bagi 17 pendaftar pertama di masing-masing posisi.

Baca juga: Di Sumbar, Anies: Fondasi Mencetak Generasi ialah Ibu Rumah Tangga

Cara mendaftar, Andik menjelaskan, cukup datang ke kantor Pangeran Tour and Travel di Harris Hotel Gubeng Surabaya lantai 1, Jawa Timur. Dapat pula registrasi via Whatsapp di nomor 081132222222. Nanti tim Pangeran Tour and Travel akan membantu proses registrasinya. Informasi lebih lanjut bisa mengunjungi website www.pangerantour.co.id

Sejak perusahaan resmi beroperasi, animo masyarakat yang mempercayakan perjalanan ibadah umrah via Pangeran Tour sangat tinggi. Ini terbukti paket umrah di Agustus ini fully booked dengan menghadirkan umrah akbar bersama Habib Jindan. "Selain itu, kami menyajikan paket umrah menarik, mulai umrah sambil nonton bola Ronaldo, paket wonderfull Al Ula, umrah plus Amazing Turki, paket Incredible Amerika, dan ziarah kota Tarim di Yaman," ungkapnya.

Baca juga: WNA asal Papua Nugini Ditangkap saat Bawa 9 Kilogram Ganja ke Papua

Andik menambahkan kehadiran Pangeran Tour and Travel memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah Umroh dengan cara lebih nyaman dan khusyuk karena akomodasi dan transportasi yang diberikan merupakan kelas premium. Meski demikian, Pangeran Tour juga memberikan pilihan bagi yang reguler sesuai dengan anggaran yang dimiliki para jemaah. (Z-2)