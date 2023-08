Festival Pertengahan Musim Gugur, Hadir Koleksi Kue Bulan Panggang

FESTIVAL Pertengahan Musim Gugur menjadi salah satu acara tahunan yang paling ditunggu di Surabaya, Jawa Timur, karena menjadi momen berkumpulnya sanak saudara untuk menghargai leluhur dan mengucap rasa syukur. Kue bulan menjadi simbol utama dari perayaan ini karena bentuknya yang bundar seperti bulan purnama dan sarat nilai simbolis yang baik, seperti kemakmuran, keberuntungan, dan harapan bagi masa depan.

Karena itu, kue bulan tak hanya menjadi hidangan wajib untuk merayakan Festival Pertengahan Musim Gugur, tetapi juga kerap menjadi hantaran bagi orang terkasih. Tahun ini, festival yang juga dikenal dengan nama Festival Kue Bulan atau Mooncake Festival ini jatuh pada 29 September.

Untuk memeriahkan momen istimewa ini, The Westin Culinary Team yang dipimpin oleh Chef Ah Jiek dari Tiongkok memberikan sentuhan inovatif pada cita rasa tradisional dengan menghadirkan koleksi kue bulan panggang istimewa. "Kami mengundang Anda untuk mencicipi kreasi kue bulan terbaru tahun ini. Tercipta dengan penuh dedikasi terhadap warisan budaya, kami berharap ragam kue bulan yang kami suguhkan dapat berkenan di hati, melestarikan tradisi, sekaligus menciptakan kenangan baru ketika dinikmati bersama keluarga dan kerabat terkasih," ujar Tessa Zelyana, Complex Marketing Manager The Westin Surabaya and Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, dalam keterangan tertulis, Kamis (3/8/2023).

Tahun ini, Culinary Team dari The Westin Surabaya menyajikan koleksi kue bulan panggang dalam dua varian, yakni classic artisanal baked mooncake dan assorted premium baked mooncake. Kedua varian tak hanya mengusung kue bulan yang lezat tetapi juga kemasan yang elegan.

Varian classic artisanal baked mooncake terdiri dari empat rasa kue bulan panggang yang tidak mengandung kuning telur asin, yaitu white lotus, pandan, green tea, dan red bean. Kue bulan diolah menggunakan bahan-bahan terbaik seperti white lotus yang terbuat dari pasta biji bunga lotus, biji melon, golden syrup, dan minyak kacang. Di tangan The Westin Culinary Team, bahan-bahan tersebut menjelma menjadi kue bulan dengan rasa yang legit, gurih, dan lembut.

Keempat kue bulan dalam varian classic artisanal baked mooncake dikemas dalam chic bag yaitu tas jinjing berbahan kulit yang dipercantik dengan scarf dan rantai berhiaskan logo Westin. Logo ini dapat diubah menjadi logo pribadi maupun perusahaan, sehingga dapat menjadi hantaran elegan untuk diberikan kepada klien, kolega, dan mitra kerja.

Varian assorted premium baked mooncake tersedia bagi penikmat kue bulan panggang dengan rasa yang lebih kaya, seperti bamboo charcoal premium white lotus, yam taro lotus, black sesame filling, dan premium mixed treasure nuts filling dengan tambahan kuning telur asin. Selain rasanya yang memanjakan lidah, kue bulan premium menggunakan bahan-bahan yang memiliki manfaat kesehatan, seperti black sesame atau wijen hitam yang memiliki khasiat memperbaiki pencernaan, mengurangi stres, kaya akan antioksidan, dan menangkal penuaan dini.

Ia dikemas dengan ornament box berupa kotak hantaran yang dihiasi ornamen khas Tionghoa yang mewah. Selain berisi keempat varian itu, kotak ini dilengkapi dengan seperangkat piring dan sumpit emas edisi terbatas untuk pengalaman menyantap kue bulan yang berkesan.

Koleksi kue bulan The Westin Surabaya bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp688,000++ dan pemesanan dapat dilakukan hingga 30 September 2023. Pembelian dapat dilakukan di Mooncake Desk di welcome lobby The Westin Surabaya lantai Lower Ground. Selain itu, kue bulan The Westin Surabaya juga bisa dibeli secara daring di situs Magnolia Restaurant dan melalui telepon. Jangan lewatkan promo Early Bird hingga 30% sampai dengan 17 Agustus 2023. Diskon tambahan tersedia bagi anggota Marriott Bonvoy mulai dari 18 Agustus hingga 16 September 2023. (Z-2)