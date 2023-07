Tingkat Okupansi Rooms Inc Hotel Semarang Meningkat Pasca-Pandemi

SITUASI pasca-pandemi menjadi momentum yang tepat bagi

industri perhotelan untuk terus berlomba menarik minat masyarakat. Salah satunya dilakukan Rooms Inc Hotel Semarang dengan menghadirkan berbagai program hiburan serta promo bagi masyarakat.

Pada Juli ini Rooms Inc memiliki beragam acara hiburan reguler yang

digelar setiap akhir pekan. Di antaranya ialah Unplunged Friday yang diadakan setiap Jumat dari pukul 19.00-22.00 WIB, serta Nongkrong Ria yang digelar setiap Sabtu dari 19.00 hingga dinihari.

Tak hanya di akhir pekan, pada Senin, Hotel Rooms Inc Semarang juga menyuguhkan hiburan bertajuk Urban Night Live Music yang memadukan suasana dengan pemandangan lampu kota. Selain itu masih ada Meet N Eat Resto and Spacebar yang juga memberikan promo spesial dengan potongan harga 30% untuk semua menu a la carte.

CEO Retail and Hospitality Sinar Mas Land, pemilik Rooms Inc Hotel Semarang, Fariyanto Nickholas Sonda mengatakan seiring pertumbuhan sektor pariwisata yang terus membaik pasca-pandemi, terjadi peningkatan tingkat hunian kamar di Hotel Rooms Inc Semarang

sebesar rata-rata 5%-7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencapai 71%.



MICE



Peningkatan tersebut dikarenakan kegiatan MICE yang sudah kembali normal, liburan sekolah dan juga hari libur nasional. "Kami

tidak ingin ketinggalan momentum yang baik ini, karena beberapa tahun

terakhir sektor perhotelan dan pariwisata cukup terdampak, tak terkecuali di Semarang. Ke depannya, kami akan terus memberikan program dan kegiatan yang menarik bagi pengunjung hotel atau wisatawan yang ingin merasakan keramahan dan kekayaan wisata kota Semarang," tandasnya.

Sinar Mas Land mengembangkan Hotel Rooms Inc Semarang dengan konsep

lifestyle butik hotel dengan desain industrial modern, mengusung gaya hidup smart dan vibrant. Tak hanya membidik wisatawan, Rooms Inc juga cocok untuk para business traveler hingga anak muda.

Hotel ini terdiri dari 162 kamar yang terbagi dalam 3 kategori yaitu deluxe, superior dan standard yang dilengkapi dengan beragam fasilitas yang memanjakan konsumen. Di antaranya smart room lock yang dapat diakses dari gadget pribadi, konektivitas wifi dengan kecepatan hingga 150 mbps.

Sinar Mas Land bekerja sama dengan Artotel Group pada Agustus 2019 lalu

untuk mengembangkan brand Rooms Inc menjadi salah satu jaringan hotel yang tersebar di seluruh Indonesia. Konsep Rooms Inc yang mengusung gaya hidup urban dan modern sangat sesuai dengan konsep hotel butik dan lifestyle yang diusung oleh Artotel Group. (N-2)