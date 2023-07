Lengkapi Wisata Kuliner, Kini Et Al Coffee Telah Hadir di Cianjur

JIKA sedang berwisata atau melakukan tugas pekerjaan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sempatkan untuk menikmati kopi dan makanan di sebuah cafe.

Coffee shop satu ini tak hanya menyajikan kopi dan menu menarik, tapi juga memiliki lingkungan cafe dengan pemandangan indah nan hijau bisa menjadi tempat melepas kepenatan dari kesibukan bekerja,

Coffee shop yang layak direkomendasikan adalah Et Al Coffee di daerah Mekarsari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Et Al Coffee yang berada di Cianjur merupakan cabang kedua dari Et Al Coffee.

Et Al Coffee dengan sajian makanan dan minuman lezat, serta pelayanan yang membuat pengunjung merasa diistimewakan ini berada di lokasi tersembunyi yang luas, nyaman, dan penuh kehangatan.

Dengan coffee shop yang dibangun dengan konsep berbeda, Founder Et Al Coffee, Diaz Adiyatnika Tirtasuw, berharap Et Al Coffee dapat menjadi tempat ketiga setelah rumah dan kantor.

“Karena value ini, membuat kami terus terpacu ingin memberikan yang terbaik kepada kustomer dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang maksimal,” ucap Diaz.

Terletak di tengah-tengah Kota Cianjur, Et Al Coffee merupakan hidden gem yang jarang ditemukan orang. Namun, begitu memasuki tempat ini, pengunjung akan merasa terpesona oleh suasana yang luas, nyaman, dengan pemandangan gunung dan sawah.

"Tersedia berbagai tempat duduk yang nyaman, baik di dalam ruangan maupun di area outdoor yang menyegarkan," terang Diaz dalam keterangan, Rabu (26/7).

Selain menawarkan keajaiban kopi dan suasana yang nyaman, Et Al Coffee Cianjur juga menyajikan pengalaman yang unik dan menyenangkan bagi para pengunjungnya dengan hadirnya Self Photo Studio dan Photobox.

"Di sini, pengunjung dapat merayakan momen tak terlupakan dalam bentuk foto yang indah dan kreatif. Selain itu, terdapat juga fasilitas lainnya mulai dari koneksi Wi-Fi, musala, claw machine, games corner, hingga area parkir yang luas," terang Diaz.

Cafe untuk Para Penikmat Kopi

Et Al Coffee Cianjur adalah surga bagi para pecinta kopi. Tempat ini menyajikan beragam biji kopi pilihan, dipanggang dengan cermat oleh ahli kopi yang berbakat.

Setiap cangkir kopi yang disajikan di sini adalah ciptaan seni yang tak terlupakan, memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pecinta kopi.

Tidak hanya fokus dengan kopi, menu makanan dan minuman lainnya di Et Al Coffee Cianjur juga patut diacungi jempol.

"Mulai dari camilan lezat hingga hidangan berat yang menggugah selera, setiap sajian menghadirkan kenikmatan kuliner yang istimewa dengan harga yang terjangkau. Mulai dari Rp. 10.000 saja, Anda sudah dapat menikmati salah satu hidangan di Et Al Coffee Cianjur," paparnya.

Salah satu hal yang membuat Et Al Coffee Cianjur begitu istimewa adalah pelayanannya yang hangat dan ramah.

Para staf dengan senang hati membantu dan memberikan rekomendasi minuman serta makanan sesuai dengan selera pengunjung.

Pengalaman positif dalam pelayanan ini menciptakan atmosfer yang akrab dan santai, membuat setiap kunjungan di Et Al Coffee Cianjur menjadi tak terlupakan.

Dengan fasilitas lengkap, kenikmatan kuliner, dan pelayanan yang ramah, tempat ini patut dijadikan destinasi wajib bagi para pecinta kopi dan penikmat momen hangat dalam suasana yang menghadirkan ketenangan.

"Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Et Al Coffee Cianjur dan ciptakan momen yang tidak dapat dilupakan di hidup Anda!" ucap Diaz. (RO/S-4)