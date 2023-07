Gandeng Unpad, BINUS University Buka 3 Program Magister Double Degree

BINUS University berkolaborasi dengan Universitas Padjadjaran baru-baru ini meluncurkan tiga program S2 double degree. Ketiga program tersebut adalah Master of Digital Economy, Master of Digital Business Fisheries, dan Master of Marine Digital Technology.

Peresmian ketiga program tersebut dilakukan melalui seremoni peluncuran yang dilakukan secara luring oleh Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Rina Indiastuti, S.E., M.SIE dan Rektor BINUS University, Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M. di Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran, Jatinangor, pada Selasa (25/7).

“Sebuah kebanggaan bagi BINUS University berkolaborasi dengan Universitas Padjadjaran dalam bentuk tiga program S2 double degree. Ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang sebelumnya ditandatangani dengan Unpad. Hal ini bentuk komitmen BINUS University dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan berbasis digital,” tutur Prof. Harjanto, seperti tertera dalam keterangan resminya.

Senada dengan Prof. Harjanto, Prof. Rina Indiastuti juga mengapresiasi peluncuran tiga program Magister Double Degree ini. Ia berharap, hadirnya program Magister Gelar Ganda ini dapat berkontribusi menghasilkan sumber daya manusia unggul di bidang ekonomi biru.

"Kami berharap, hadirnya Program Magister Double Degree ini dapat mendukung program penguatan pemerintah, khususnya di bidang ekonomi biru melalui penyiapan sumber daya manusia di bidang perikanan dan maritim yang pandai, tidak hanya di bidang perikanan, tetapi juga siap hadapi transformasi digital."

Seremoni peluncuran program S2 double degree kolaborasi BINUS University dengan Unpad ini, merupakan kelanjutan dari acara diskusi terbuka yang diselenggarakan pada Juni 2023 lalu dengan tema “Membangun Ekonomi Biru yang tangguh Melalui Penerapan Strategi Transformasi Digital”.

Narasumber dari acara tersebut merupakan perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Aulia Riza Farhan, S.T., M.Sci.Tech., Ph.D. selaku Plt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Pada diskusi tersebut dibahas pilar-pilar utama ekonomi biru yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini dalam lingkup kesehatan ekologi, pertumbuhan ekonomi, dan inklusi sosial. Selain itu kolaborasi dengan berbagai sektor untuk mengembangkan solusi digital inovatif dalam pemantauan, penanggulangan pencemaran, dan konservasi sumber daya laut.

Kerja sama antara BINUS University dan Unpad dilandasi oleh perkembangan permintaan konsumen dalam sektor ekonomi digital, perikanan, dan konservasi laut. Tentunya, kebutuhan ini bermuara dari transformasi digital yang berlangsung lebih cepat dari perkiraan karena adanya pandemi Covid-19.

Di BINUS University, ketiga program akan berada di bawah koordinasi BINUS Graduate Program yang menyediakan program magister atau S2. (M-3)