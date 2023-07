Tingkatkan Penjualan, Semen Gresik dan Semen Indonesia Rangkul Distributor Jawa Tengah

PT Semen Gresik bersinergi bersama PT Semen Indonesia (SIG), induk perusahaan, menggelar Half Year Regional Summit 2023 dengan tema To Be the Winner dengan para distributor strategis wilayah Regional 4 di Hotel Tentrem, Semarang, Jawa Tengah.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Bisnis dan Pemasaran SIG

Subhan, beserta Direktur Utama PT Semen Gresik Muchamad Supriyadi.

Subhan menjelaskan bahwa kegiatan ini dalam rangka memperkokoh sinergi sekaligus melakukan evaluasi dan memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja Semester 1 2023.

"Agenda tersebut juga sebagai sarana untuk sharing dan berdiskusi antara perusahaan dengan distributor dalam mencapai target penjualan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan," ungkapnya.

Pihaknya berharap, kolaborasi dan sinergi dalam mengimplementasikan strategi penjualan pada semester 2 tahun 2023, dapat memaksimalkan kekuatan infrastruktur distributor dan channel, serta mengimplementasikan program yang memberikan keuntungan bersama.

Sementara itu, Muchamad Supriyadi menuturkan bahwa dengan agenda Half Year Regional Summit 2023 ini, menjadi wadah berharga bagi para distributor di wilayah regional 4 untuk memperoleh wawasan dan strategi terbaik dalam memetakan persaingan pasar di tahun 2023.

"Dari data pada semester 1 tahun 2023, PT Semen Gresik berhasil mencatatkan tren positif kenaikan secara berkala rilis semen kategori bag dan curah hingga akhir triwulan II tahun 2023," ungkapnya.

Menurutnya, kenaikan permintaan pasar di tahun 2023 menjadi faktor kunci dan peluang yang harus ditangkap serta dimaksimalkan perusahaan dalam meningkatkan performa produksi dan keunggulan operasional. (N-2)