Four Points Pakuwon Indah Surabaya Bersinar di Marriott Select Brand Award

FOUR Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah di Jawa Timur baru saja diakui oleh Marriott International dan diberikan empat trofi bergengsi untuk Marriott Select Brands Awards Global 2022.

Hotel asal Surabaya ini resmi masuk daftar Diamond Circle Awards yang merupakan penghargaan paling bergengsi oleh Marriott International, dan dianugerahi sebagai Diamond Hotel of The Year 2022, Diamond Elite Appreciation, dan Team Member of The Year.

"Saat sebuah hotel Four Points masuk dalam list Diamond Circle Awards otomatis akan berada pada 1% teratas di antara seluruh hotel Four Points di seluruh dunia."

"Posisi ini sangat prestisius dan kami merasa sangat terhormat dipilih tim global brand," ujar Hotel Manager Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah Achmad Syaifudin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (21/7).

Ia menjelaskan sejak tahun pertama di kuartal kedua 2021, Four Points Pakuwon Indah sudah menempati posisi lima besar di Asia Pasifik di luar Tiongkok. Sejak saat itu, mereka berfokus pada bagaimana setidaknya mempertahankan posisi tersebut.

"Kami sadar kami bersaing dengan hotel lain. Namun saya selalu menetapkan pola pikir, diri kita adalah kompetisi terbesar kita, kepada tim."

"Kami berkembang menjadi lebih baik dari versi kami sebelumnya, dalam hal layanan, keterlibatan, aktivasi, dan inovasi kami," kata Achmad.

Pencapaian ini murni diperoleh dari skor tinggi Four Points Pakuwon Indah dalam hasil skor survei kepuasan tamu, GuestVoice.

Pada 2022, total skor di bagian intent to recommend yang menentukan hotel ini layak direkomendasikan atau tidak, mencapai 86,1 dan menjadi peringkat 1 se-Indonesia, peringkat 5 dari 70 lebih hotel Four Points di Asia Pasifik, dan nomor satu di Asia Pasifik di luar Tiongkok.

"Moto tim kami, pengalaman dimulai sebelum tamu memasuki pintu hotel. Setiap hari kami melakukan prearrival meeting untuk menggali pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar dibutuhkan tamu selama menginap di hotel. Dari pencapaian tamu, pola permintaan layanan, dan informasi personal lainnya." (RO/S-2)