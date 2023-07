FIF Group Tawarkan Promo di Astrapay Sanur Village Festival 2023

PT Federal International Finance (FIF Group) yang merupakan anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial turut memeriahkan kegiatan AstraPay Sanur Village Festival 2023 yang diselenggarakan pada 19-23 Juli 2023 di Pantai Matahari Terbit, Sanur, Denpasar, Bali.

FIF Group menawarkan beragam program menarik bagi para pengunjung di AstraPay Sanur Village Festival 2023.

New Motorcycle (NMC) Marketing Director FIF Group, Daniel Hartono, menyampaikan FIF Group melihat ajang tahunan tersebut sebagai kegiatan dengan potensi besar dalam menghidupkan perekonomian masyarakat di Sanur, Bali.

“Pada tahun ini, AstraPay Sanur Village Festival 2023 menargetkan jumlah pengunjung sebanyak 110 ribu orang. Tentunya ini memberikan dampak positif yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi di Sanur,” kata Daniel dalam keterangan pers, Jumat (21/7).

FIF Group yang mengusung tagline ‘Satu Solusi untuk Semua Kebutuhan Pembiayaan’ hadir bersama kelima brand services, yaitu Fifastra, Spektra, Danastra. Finastra, dan Amitra.

Tawarkan Promo Spesial dan Hadiah

Pengunjung berkesempatan mendapatkan sejumlah promo spesial dan hadiah menarik untuk setiap transaksi yang dilakukan.

Fifastra yang menyediakan layanan pembiayaan sepeda motor Honda baru menawarkan promo khusus. Tidak tanggung-tanggung, hanya di AstraPay Sanur Village Festival 2023 pengunjung berkesempatan mendapatkan potongan tenor sampai dengan 5 kali dan juga potongan biaya angsuran sebesar Rp20 ribu setiap bulannya.

Penawaran ini dapat pengunjung dapatkan di booth sepeda motor Honda di ajang itu. Peluang itu berlaku untuk sepeda motor tipe Beat series, New Vario Techno, Vario 160 series, PCX series, CRF series, ADV series, dan Scoopy series.

Hal ini menjadi penawaran terbaik spesial yang sayang untuk dilewatkan bagi para pengunjung AstraPay Sanur Village Festival 2023.

"Tidak kalah menguntungkan, Spektra yang menyediakan layanan pembiayaan alat elektronik, gadget, dan perabot rumah tangga menawarkan diskon potongan angsuran senilai Rp150 ribu setiap bulannya," jelas Daniel.

Caranya pun sangat mudah, pengunjung cukup menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan uang muka atau down payment (DP) hingga 0% untuk konsumen setia.

Pengunjung juga berkesempatan mendapatkanpromo cashback sebesar Rp 350 ribu dari Danastra yang menyediakan layanan pembiayaan multiguna, plustawaran motorcycle care kit.

"Bagi pengunjung yang membutuhkan pembiayaan pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, hingga multiguna bisa mewujudkannya melalui Danastra," terang Daniel.

Sejalan dengan komitmen AstraPay Sanur Village Festival 2023, FIF Group juga menghadirkan Finatra sebagai solusi finansial bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

"Finatra hadir bagi para pengunjung maupun pelaku UMKM dengan menawarkan promo potongan angsuran sebesar Rp 300 ribu. Tidak hanya itu, konsumen juga berkesempatan mendapatkan promo potongan angsuran sebanyak 3 kali," jelas Daniel.

Bagi pengunjung muslim yang ingin mewujudkan keinginannya melakukan ibadah haji ataupun umrah, FIF Group melalui Amitra yang menyediakan layanan pembiayaan syariah menawarkan program mendapatkan porsi haji dengan uang muka atau down payment (DP) mulai dari 0% untuk pengajuan dengan tenor 12 hingga 84 bulan.

"Khusus untuk perjalanan umrah, Amitra menawarkan promo uang muka mulai dari 20% untuk seluruh tenor 12 hingga 36 bulan," paparnya. (RO/S-4)