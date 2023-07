Dapoer Penyet Resto, Sajian Nusantara di Kota Bandung

BANDUNG sebagai surga kuliner seperti tidak ada habisnya menggulirkan menu unggulan. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi adalah

Dapoer Penyet Resto.

Tempat ini menawarkan beragam menu dengan nuansa makanan Nusantara ditambah suasana dan dekorasi tempat yang unik serta nyaman. "Kami sudah ada sejak 2009 dan kini memiliki dua cabang yakni di Jalan Lapang Supratman dan di Trans Studio Mal (TSM) Kota Bandung," ujar pemiliknya Dapoer Penyet Resto, Sri Tanuri, Kamis (20/7).

Dapoer Penyet Resto juga cocok dijadikan lokasi penyelenggaraan resepsi pernikahan, ulang tahun, makan bersama, pertemuan, acara kumpul

komunitas dan sekadar bersama anggota keluarga.

Menurut Sri, restoran ini berdiri di bangunan heritage nan estetik,

sehingga menjadi daya tarik tersendiri ketika pengunjung memasuki resto

ini. Itulah alas an mengapa pihaknya mencoba upgrade menu Dapoer Penyet

Resto sekaligus mengubah namanya menjadi Dapoer Heritage, supaya dapat

menjangkau pelanggan yang lebih luas dan mengangkat konsep bangunan

heritage unik, bersejarah, dan estetik.

"Berkonsep Dapoer Heritage, menu khas Nusantara yang disajikan

melengkapi menu yang sudah ada dengan sentuhan modern. Melengkapi

fasilitas area dan mengusung tema-tema kebudayaan Nusantara dalam event

berkala," ujarnya.



Menu beragam



Dia menambahkan, menu baru yang menjadi unggulan sekaligus ciri khas

dari restoran yang dimilikinya yaitu, sapi lado mudo, beef rib eye,

cassava crouquette, sambal lado mudo dan gulai borth.

Selain itu masih ada nasi goreng srikandi berupa tiga macam nasi goreng yang disajikan dalam satu piring, terdiri dari nasi goreng cumi medok, nasi goreng kampung dan nasi goreng kecombrang.

Menu favorit lainnya jagung manis (grill sweet corn, peanut crumble,

lime and spicy mayo), Smoked Beef Bao (Steamed Bao with smoked beef

brisket, pickle and sri racha mayo), Tropical Island (kecombrang, fresh

lemon and honey). Ballenia (Fresh orange juice, peach juice, ginger,

fresh lemon and soda), dan Coffee Berry (Espresso, Raspberry, and fresh

lemon).

"Dapoer Penyet memiliki kapasitas sampai 350 tamu untuk pernikahan. Lalu, untuk rapat tersedia tiga VIP room dengan kapasitas berbeda mulai 10 orang, 15-20 orang, hingga 30 orang. Ruangannya pun

masing-masing dilengkapi dengan AC, sound system standar meeting, dan

LED," tandasnya. (N-2)