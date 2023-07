Orangtua Jadi Role Mode Menjaga Kesehatan

KETUA Jabar Bergerak Atalia Praratya Ridwan Kamil menyampaikan bahwa menjaga kesehatan diri dan keluarga itu sangat penting. "Bukan hanya tugas seorang ibu, tapi merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Orang tua merupakan role model paling signifikan yang

dimiliki anak," kata Atalia dalam acara talk show bersama Direktur Bisnis dan Pemasaran Prodia, Indriyanti Rafi Sukmawati dan dr. Lazuardi Dwipa, SpPD(K)Ger dalam memperingati 50 tahun Prodia di Gedung Sate Kota Bandung, Sabtu (15/7).

Menurutnya orang tua sebaiknya mempromosikan pentingnya hidup sehat karena anak-anak mencontoh perilaku orangtua dan menginternalisasinya sebagai bagian dari gaya hidupnya. "Berkomitmenlah di dalam keluarga untuk mengonsumsi makanan sehat dan aktif bergerak," pesan Atalia.

Sementara itu, Business and Marketing Director Prodia, Indriyanti Rafi Sukmawati menerangkan, di usia ke 50 tahun ini, Prodia mengusung

tema 'Personal and Precise Partner for Your Health'.

Pihaknya ingin mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk dapat melangkah lebih jauh menjadi mitra layanan kesehatan masa depan dalam mewujudkan sehat optimal di masa sekarang dan yang akan datang

baca juga: Masyarakat Wonogiri Harus Bisa Pasarkan Produk Lokal Lebih Luas

Acara ulangtahun ke-50 Prodia digelar acara Prodia Healthy Fun Festival (Prodia HFF) berkolaborasi dengan Injabar dan

Jabar Bergerak. Acara tahunan yang telah diinisiasi sejak 2017 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat luas akan

pemeliharaan gaya hidup sehat sebagai langkah preventif menghindari risiko kesehatan dengan aktivitas yang menyenangkan.

Sekaligus bertepatan dengan perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) dengan tema kesehatan keluarga sebagai payung utama.

"Saya tentu mengapresiasi kegiatan positif yang diadakan Prodia dan sekaligus menghibur masyarakat Kota Bandung. Kontribusi dari komunitas dan masyarakat secara umum sangat kental saya rasakan," kata Atalia. (N-1)