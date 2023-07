PWI Lampung Parakarsai Sumatera Clean Up Get in Action

PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung memprakarsai kegiatan bersih-bersih pantai dengan tajuk Sumatera Clean Up Get in Action.

Sumatera Clean Up Get in Action merupakan puncak kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) Daerah yang diselenggarakan PWI Lampung bersama sejumlah stakeholders, di antaranya PT Coca Cola, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Hotel Radisson yang akan dilaksanakan pada Minggu (16/7).

Ketua PWI Provinsi Lampung Wirahadikusumah menjelaskan, kegiatan bersih-bersih ini merupakan rangkaian dari Hari Pers Nasional daerah.

"Kemarin diawali dengan Uji Kompetensi Wartawan kemudian ziarah ke makam mantan Ketua PWI Lampung dan tokoh pers. Setelah itu besok kami akan menggelar sumatera clean up Get in Action bersama pemerintah provinsi dan kota, Radisson, Coca Cola dan berbagai sponsor lainnya," kata Wirahadikusumah di Hotel Radisson, Bandarlampung, pada Sabtu (15/7).

Wira mengatakan, Sumatera Clean Up Get in Action dilaksanakan secara serentak pada sejumlah titik di sejumlah daerah di Sumatra.

"Yang membuat kegiatan ini spesial karena Lampung menjadi inisiatornya. Selain itu, kegiatan ini juga akan dilaksanakan di Pulau Jawa secara serentak besok di daerah masing-masing," kata dia.

Dia berharap, kegiatan seperti ini bisa rutin dilaksanakan karena Hari Pers Nasional rutin dirayakan setiap tahun.

"Acara besok menjadi awal Sumatera Clean Up Get in Action dimulai dan semoga kedepannya bisa berawal dari Sumatera lalu ke nusantara," ujarnya.

CA Regional Manager West Indonesia Coca-Cola Amatil Indonesia Yayan Sopian menyampaikan, sampah adalah tantangan yang sedang dihadapi dan menjadi sorotan saat ini.

Meski demikian, sampah dipandang bukan masalah melainkan menjadi berkah dengan diolah menjadi hal yang memiliki nilai ekonomi.

"Sumatera Clean Up Get in Action ini tidak hanya memiliki dampak sosial, tapi memiliki dampak ekonomi juga untuk masyarakat di lingkungan sekitar," ujar Yayan.

Kegiatan yang dihadiri Ketua Umum PWI Atal Depari akan dilengkapi dengan diskusi lingkungan. (Z-10)