Kai Xavier, Anjing Alaskan Malamute Juarai Indonesia Champion

KAI Xavier membumbungkan kebanggaan dan kebahagian bagi pasangan suami istri Alvin Effendy, 33 dan Rebecca Wijaya, 31. Anjing menawan itu baru saja kejuaraan Indonesia Champion.

"Kai telah menyabet banyak penghargaan pada gelaran dog show di Kota Yogyakarta pada 24-25 Juli lalu," ungkap Alvin, di Bandung, Rabu (12/7).

Kai Xavier telah mengikuti kompetisi sejak umurnya sejak masih berumur 6 bulan. Dia konsisten memenangkan berbagai penghargaan di berbagai kota, antara lain Jakarta, Bandung, Semarang, dan Jogjakarta.

Tidak heran jika anjing jenis Alaskan Malamute ini telah memiliki gelar yang panjang. Mulai dari Multi Best Puppy in Show (MBPIS), Multi Best Young in Show (MBYIS), Multi Best in Show (MBIS), hingga Indonesia Champion (INA.CH).

Seluruh prestasi dan piala yang diterima dari berbagai negara itu sudah banyak diunggah dalam akun sosial medianya di Instagram yaitu @kaiandkimo_themalamute.

“Kami merawat Kai seperti anak sendiri. Kami sangat bangga menjadi paw parentsnya Kai,” ujar Alvin

Anjing champion ini diambil dari breeder ternama yaitu Teddy di DreamCastle Kennel. Dreamcastle sendiri baru saja mendapatkan penghargaan Best Breeder No 1 tahun 2023.

Teddy mengaku bahwa Kai adalah keturunan dari anjing jagoan miliknya yang sudah Champion 3 negara, yaitu Draco.

“Anjing show memang harus jelas bibit bebet dan bobotnya. Selain bloodline yang jelas, Kai juga diberikan perawatan dan pelatihan yang maximal oleh pemiliknya, sehingga bisa sering menang berbagai kejuaraan di berbagai kota di Indonesia," ungkapnya.

Sementara sang pelatih Kai, Haris mengaku tidak ada kendala selama melatih sang anjing. “Kami rutin melakukan latihan untuk menjaga fokusnya. Saya juga ikut senang dan bangga karena Kai telah menjadi Indonesian Champion di usianya yang masih muda," tandasnya. (N-2)